国立中央博物馆推出寻宝活动 集齐20件宝物可获赠周边商品

4日，首尔龙山区国立中央博物馆3层。按照通过QR码访问的移动地图指引，经过雄伟的高丽时代铜钟和华丽的木造菩萨立像后，在佛教雕刻室的一角，一座高20厘米的青铜佛龛（便携式供奉佛像的房屋形遗物）正沐浴着柔和灯光。这件独特展品旁立着写有“悲伤时代留下的珍贵之物”的说明牌。扫描QR码后，音频解说随即响起：“这座制作于1417年的佛龛，得益于朝鲜总督府留下的玻璃底板照片档案，才得以恢复原貌。”承托佛龛的粉青瓷器座台直至十余年前仍单独存放在藏品库中。据悉，通过查阅日据时期玻璃底板照片，它如灰姑娘的水晶鞋般寻回了真正归属。国立中央博物馆为纪念迁址龙山20周年，自上月22日起推出参与式观览项目“20年的故事，遗物与人”。从馆藏44万件文物中精选出近20年来身世被精彩揭晓或广受观众喜爱的20件遗物。通过特制网页构建寻宝式观展体验，根据寻获宝物时收集的印章数量可兑换周边商品。观众访问网页后，可通过“我的欣赏类型”测试定制专属观展路线。例如向安逸型推荐朝鲜白瓷“月亮罐”，向探险型推荐“高句丽古坟壁画临摹图”。随后依照标注文物位置的地图在展馆中探访。连博物馆露天庭院陈列的“药师佛与弥勒佛”等平时易被忽略的展品也能细细观摩。通过音频解说聆听20余位与文化遗产结缘的学术研究员的回忆也别具意趣。“瑞凤冢新罗金冠”直至2015年方恢复原貌，负责研究员揭露了日据时期朝鲜总督府保管时造成损毁又草率修补的史实。记者于当日16时30分至18时闭馆期间收集了10枚印章。虽可获赠明信片与手提包，但为其他观众考虑而婉拒。据博物馆统计，迄今集齐20枚印章者已达1560人。完整收集者可获明信片、手提包及周边商品8折优惠券（或故事图录）。相关活动持续至12月28日。李知允记者 leemail@donga.com