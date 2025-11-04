

俄乌战事相当不易，原本以为今年会结束，现在今年也只剩下两个月了。俄罗斯想通过与美国的谈判拖延时间，以最高水平的攻势尽可能多地获得占领地。但攻势没有达到预期的效果，甚至投入了朝鲜军队和古巴雇佣兵等，在兵力资源调配上遇到了困难。依靠倾销支撑的财政似乎也到了极限。



尽管如此，俄罗斯总统普京仍然抱有希望。特朗普政府的美国宣布放弃扮演“世界警察”的角色，但美国的谈判力量仍高度依赖军事实力。特别是武力介入委内瑞拉等地的可能性增大，世界各地的矛盾反而扩大。



对俄罗斯来说，更有希望的因素是欧洲内部的裂痕。重新武装和对乌援助增加的军费，已经在德国和法国等主要国家成为负担。美国事实上已经中断了对乌克兰的军事援助，现在欧洲的耐力比俄罗斯更早达到极限。最终，特朗普对普京和乌克兰总统泽连斯基都大喊大叫，战况逐渐走向悬崖。



正如战争初期谨慎预测的那样，大部分战争最终都会面临崩溃。因为战争就是因为当初不可能达成合理的妥协而开始的。在流血、死亡、怨恨不断积累的情况下，更难达成理性的妥协。现在的美国能否创造这样的条件也是未知数。但是，在目前情况下，如果没有美国的强力介入，很难期待停战。即使停火得以实现，只要普京权力得以维持，围绕乌克兰的战云和军备竞赛也将持续下去。

