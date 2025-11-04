出口与投资双引擎拉动“半导体超级周期”……结构改革正当其时



韩国10月出口额超过595亿美元，创下历年10月最高纪录。尽管因中秋节假期较去年同期工作日减少，出口额仍比一年前增长3.6%。连日不断刷新历史高点的韩国综合股价指数（KOSPI指数）在突破4000点仅一周后，于3日一举站上4200点。出口与股市齐头并进的背后支柱正是半导体。随着韩国主力产业半导体进入超级周期（繁荣期），正为饱受停滞困扰的韩国经济注入活力。



半导体繁荣的暖意正温暖着整个产业。据国家数据处统计数据显示，9月产业生产环比增长1.0%，其中半导体生产骤增19.6%贡献显著。随着半导体相关工程增加，建设投资大幅增长，半导体制造相关设备投资也持续扩大。第三季度国内生产总值（GDP）增长率录得1.2%，提高了实现全年1%增长目标的可能性。得益于半导体企业业绩改善等因素，今年1-9月法人税征收额较去年同期增加逾21万亿韩元，税收环境亦呈现好转态势。



业界普遍预期，本轮半导体繁荣将形成区别于2017-2018年的质变性长期超级周期。这是因为随着人工智能（AI）市场扩张，自动驾驶、机器人等新需求正持续涌现。当人工智能从学习向推理领域拓展时，不仅高带宽存储器（HBM）需求增长，传统存储器需求也同步上升。甚至出现了供应追赶不及需求的瓶颈现象。



然而若不能把握这难得的机遇，可能仅会收获昙花一现的效果。2017-2018年期间，韩国就曾沉醉于半导体繁荣而未能预筹人工智能转型等未来变局。迫切的产业结构调整被一再延宕，只顾忙着以新增税收为基础扩大财政支出。待2019年半导体繁荣终结，韩国经济亦陷入同步衰退，此后始终未能摆脱1%左右的长期低增长困局。



此次不应重蹈覆辙。企业界不应满足于当前的繁荣局面，而应致力于超差距技术研发与创新。政府与国会需通过《半导体特别法》等支持措施为企业提供支撑，并加速推进改善经济体质、提升潜在增长率的改革进程。还有必要运用增加的税收收入重振财政健全性。当借此半导体超级周期之机，实现陷入低增长泥潭的韩国经济逆转突围，这或是最后一次翻盘良机。

