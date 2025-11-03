三星电子与现代汽车借AI半导体合作拓展增长空间

2025年庆州亚洲太平洋经济合作组织（APEC）领导人非正式会议落幕后，本次会议对韩国产业界产生的影响引发广泛关注。多数观点认为，“人工智能（AI）半导体”成为最大受益领域。此外，此前令商界深感不安的韩美关税协商与中美贸易争端在会议期间取得阶段性成果，也被视为积极因素。●半导体•AI基础设施•汽车成APEC受益产业2日，商界相关人士指出，半导体产业是本次APEC峰会期间的最大受益行业。全球领先人工智能半导体企业英伟达（NVIDIA）首席执行官（CEO）黄仁勋与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣举行“炸鸡啤酒”会晤强化“民间AI联盟”，并决定向韩国供应26万张当前紧缺的英伟达图形处理器（GPU）。英伟达同时宣布将深化与三星电子和SK海力士等韩国半导体企业的合作。通过大规模采购人工智能芯片制造必需的高带宽内存（HBM）以及DRAM、NAND闪存等核心部件，该公司计划进一步加强“AI工厂”业务布局。三星电子不仅基本确定向英伟达供应新一代高带宽内存“HBM4”，更被证实正在开发英伟达机器人用应用处理器，由此跃升为本次会议最具代表性的受益企业之一。随着与英伟达、亚马逊云服务（AWS）等全球人工智能企业的合作取得实质性进展，预计数据中心等人工智能基础设施产业也将显著受益。韩国国内引进的英伟达GPU绝大部分将投入人工智能数据中心建设。汽车与机器人产业同样被列为受益领域。现代汽车集团获得英伟达5万张新型图形处理器供应，软件定义汽车、自动驾驶及机器人研发等未来业务将获得新动力。现代汽车方面表示：“依托英伟达人工智能推理模型与软件平台，有望全面提升车辆功能与性能。”会议期间美国将韩国汽车关税税率从25%下调至15%，中国政府暂缓扩大稀土出口管制措施，这些动向也对国内汽车行业形成利好。造船业因美国总统唐纳德•特朗普批准核动力潜艇建造计划而受到关注。在上月30日加拿大600万亿韩元规模潜艇项目最终决策前夕，马克•卡尼总理视察韩华海洋巨济造船基地，业界分析认为韩华海洋迎来“双重利好”。●钢铁与石油化学行业未能把握反弹机遇相较之下，钢铁行业仍未能摆脱“低迷秋季”。在美国与欧盟（EU）接连将关税税率上调至50%，且中国低价倾销持续的三重压力下，本次会议未出台任何缓解行业困境的特殊措施。有观察指出，APEC峰会期间关于加强气候监管的讨论日益活跃，炼油与石油化学等碳排放量较高的产业因此受到冲击。世宗大学经营学系教授金大中（音）评价称：“对于供应全球80%内存半导体的韩国而言，与英伟达深化合作具有重大意义”，“会议期间韩美关税协商进入收官阶段，产业发展的不确定性得以消除，这些都应予以积极看待。”李栋勋记者、李元舟记者 dhlee@donga.com、takeoff@donga.com