李在明：“国际秩序剧变，合作与联合是答案”……习近平：“让我们签署亚太自贸协定吧！”

李在明总统31日在亚太经合组织（APEC）峰会的开幕词中表示：“我们都站在国际秩序剧变的重大转折点上。只有合作和联合才是引领我们走向更好未来的确切答案。”在美国与中国战略竞争导致贸易保护主义扩散的情况下，李在明强调了通过经济合作实现共同繁荣。亚太经合组合峰会将于1日闭幕。李在明当天上午在庆北庆州和白会议中心主持有21个成员（经济体）的领导人或代表等出席的亚太经合组织峰会首次会议，并表示：“在齐心协力实现共同繁荣的终极目标面前，我们可以一起努力。”李在明表示，亚太经合组织成立后，成员的国内生产总值增至5倍，贸易量增至10倍，“我们越是连为一体，越是相互开放，成员们就越能朝着繁荣之路迈出一步”。李在明当天下午在与亚太经合组织工商咨询理事会举行的业务午餐会上强调：“引领合作和联合、开启繁荣时代，大韩民国的方向是明确的。”中国国家主席习近平在当天的峰会上针对美国的贸易保护主义强调多边主义，并提议设立“亚太自由贸易区”。习近平表示，要共同维护多边贸易体制，持续推进贸易和投资自由化，维护供应链稳定性。相反，代替美国总统特朗普出席的美国财政部长贝森特表示：“特朗普总统明确表示，经济安保是国家安保。只有供应网强、市场效率高、竞争公平，所有经济才能受益。”庆州=尹多彬记者 empty@donga.com