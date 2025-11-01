黄仁勋宣布与韩国建立AI同盟 供应26万张尖端芯片

英伟达（NVIDIA）将向韩国政府及企业供应26万张人工智能（AI）用高性能图形处理器（GPU）。此举有望解决被视为韩国AI竞争力最大短板的GPU短缺现象，并推动以官民一体团队推进的“主权AI”事业正式获得动力。英伟达31日在亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会举办的庆尚北道庆州市宣布，将向韩国政府、三星电子、SK集团、现代汽车集团、NAVER云供应总计26万张英伟达“布莱克威尔（Blackwell）”GPU。布莱克威尔是英伟达目前销售的最新GPU，因全球“AI热潮”需求暴增，面临供不应求的局面。政府相关人士表示：“英伟达GPU每张约1亿韩元，规模至少超过20万亿韩元”，“预计将强化国内AI能力并贡献于人才培养。”英伟达强调：“借此，韩国拥有的AI用GPU将从6.5万张水平大幅增至30万张以上”，“将成为韩国跃升为世界AI强国的基石。”因GPU短缺在推进主权AI方面遭遇困难的韩国，通过此次大规模GPU确保，将获得加速强化AI竞争力的机会。英伟达占全球GPU市场的90%以上。26万张中，政府份额为5万张，计划用于AI基础模型开发及AI基础设施构建。基础模型是包括ChatGPT、Gemini等生成式AI在内所有AI的最基本系统，是决定AI竞争力的核心。三星电子、SK集团、现代汽车集团将各引进5万张，NAVER将引进6万张，以强化各企业的事业竞争力。韩国科学技术院（KAIST）人工智能研究院副院长尹国镇（音）表示：“韩国未来能够稳定确保GPU是非常好的消息”，“如果GPU供应充足，在半导体、AI、生物等多种方面可以拓宽研究方向，能够尝试的技术将非常多。”韩国总统李在明当天会见英伟达首席执行官黄仁勋时表示：“如果英伟达负责AI创新的速度，那么韩国则是能够善用此速度提出创新正确方向的最佳合作伙伴”，“对于今天讨论的合作方案，将不遗余力地支持其能够超越韩国，为国际社会做出实际贡献。”朴贤益记者、庆州=朴钟敏记者 beepark@donga.com、blick@donga.com