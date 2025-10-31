展现比例政党公推弊端的“赫振奇特行为”



在李在明政府的首次国政监查中，有一位人物可谓获得了“疑问的一胜”。国会法制司法委员会所属的无党派议员崔赫振在国政监查第一天拿出了把大法院院长曹喜大喻为丰臣秀吉的《曹臣喜大》合成照片。他在没有提出根据的情况下，声称曹喜大是亲日保守网络推荐的人选，对曹喜大进行嘲讽。几天后，他又散布荒唐主张，称实际上并不存在的罗卿瑗议员的“亲姐姐”向金建希的亲信介绍了情妇。第二天，他又在旁边的国民力量党议员朱镇雨质询时，扭动身体和脸庞、瞪大眼睛，干扰他提问。若仅把这评价为无党派初选议员为了提高知名度而进行的“噪音营销”，还真是离谱的奇特行为。



令人啼笑皆非的是，他靠着一贯的离谱行为，在议政活动4个月后完成了1.5亿韩元的赞助募捐工作。对此，他在脸书上表示：“你们发来每一句‘支持’‘加油’的话，都给了我强大的共鸣，让我再次下定决心‘要更加真心地工作’。”靠着奇特的行为，他不仅提高了知名度，还得到了亲执政党倾向强硬支持层的支持，筹集了很多赞助金，对于个人来说，这无异于一箭双雕。



崔赫振议员在文在寅政府时期曾担任总统社会经济秘书。当记者向当时在青瓦台工作的人士问起时，他们表示：“当时性格很安静，不是很显眼，但变成政治人物后，让我大吃了一惊。”据悉，他期待国政监查结束后重返共同民主党。也有人预测，在明年的地方选举中，他将出马竞选故乡江原道原州市的市长。



他从议政活动一开始就到处制造噪音。泛执政圈比例卫星政党“共同民主联合”出身、今年6月曾担任比例代表议员的魏圣洛等人调任总统室幕僚担任国家安保室长后，继承了比例代表职务。但是，虽然被推荐为基本收入党，但他拒绝加入基本收入党，没有恪守政治道义。基本收入党代表龙惠仁甚至指责崔赫振议员是“偷走议席的政治骗子”。



崔赫振议员既不是在选区当选的，也拒绝了比例代表候选人的议员所属。这暴露出了议席不能正确反映选民们投票给共同民主联合的选票和民意的制度漏洞。明明是“并非选举产生的权力”，却在免责特权背后一味提出毫无根据的主张。



这是国会放弃责任的结果。在第21届议会选举即将到来之际，首次出现的比例卫星政党随着政治圈的离合集散而紧急组建后消失，在没有进行正确考察的情况下，草率公推了含量不达标的候选人。在第21届国会上，贪污“慰安妇”受害者支援团体赞助费的前议员尹美香、少申报财产的前议员金弘杰等卫星政党出身的议员们已经卷入了资质争议中。尽管如此，没有人讨论修改选举法等制度改善问题，在第22届议会选举中也反复出现了“临时拼装政党”。



巨大的执政党民主党在致力于司法改革之前，应该先进行改善被歪曲的选举制度和免责特权等自我改革。只关注自己阵营和支持层的“赫振奇行”式政治，只会拉低国会整体的级别，把韩国的政治锁在迷雾中。一颗老鼠屎会坏了一锅汤。

