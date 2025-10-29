三星首次公开展示三折智能手机 现代汽车介绍氢能与机器人技术

国内主要企业在庆尚北道庆州市举行的“2025年亚太经济合作组织（APEC）工商领导人峰会（CEO Summit）”上公开创新技术与未来愿景，展开技术外交。三星电子首次公开了屏幕可折叠两次的“三折手机”实物，现代汽车展示了新型氢燃料电动汽车“全新NEXO”，吸引了全球企业家和外交使节的目光。三星电子28日在庆州市世博公园空气穹顶举行的APEC工商领导人峰会附属活动“K-科技展示会”上展示三折智能手机。实物向外部公开尚属首次，计划展示至31日。但只能通过玻璃展柜观看实物，无法直接触摸或操作。三折手机是三星电子的下一代创新移动产品。它在可折叠一次的手机基础上进一步进化。折叠时约为6.5英寸（对角线），展开后则变成类似平板电脑的10英寸左右大屏幕。比今年7月发布的Galaxy Z Fold（8英寸）大约2英寸。在本次展示中，折叠状态和展开状态的产品并列展示，可以比较大小差异。三星电子据悉，最早将于下月底举行的三折手机发布活动中公开详细规格。三星电子在全世界目光聚焦的APEC舞台上公开应用尖端技术的三折手机，被解读为对自身技术实力的强烈自信表现。评价认为，在全球可折叠竞争日益激烈的情况下，通过展示领先一步的新产品，展现了巩固移动领域技术霸权的意志。现代汽车集团展示了氢能汽车、目的导向车辆（PBV）和机器人业务等。在庆州艺术殿堂，展示了下一代氢燃料电动汽车全新NEXO。6月发布的全新NEXO是现代汽车自2018年后时隔7年推出的乘用氢燃料电动汽车NEXO的全面改款车型。现场还展示了起亚目的导向车辆电动化首款模型“PV5”和目的导向车辆模块更换技术“易换”动作模型。此外，展示了实际应用于整车制造流程的“停车机器人”和小型移动机器人平台“移动床”。活动场地部署了四足行走机器人“Spot”自由移动，吸引了参观者的目光。LG电子通过世界首款无线透明电视“LG Signature OLED T”制成的超大型枝形吊灯介绍创新技术。枝形吊灯由28台77英寸Signature OLED T以环绕灯光的形式组成，参观者可以从360度任何方向观赏影像。LG电子还在庆州艺术殿堂二楼大厅布置了展位，展示了在电机、压缩机等数十年积累的核心零部件技术基础上应用人工智能的“AI核心技术”。SK创新投入了20辆氢能接驳巴士用于APEC参会人员移动。计划运营连接庆州、釜山、浦项等庆尚圈主要城市的氢能巴士，提高移动便利性。通过此次氢能接驳巴士支援，计划积极向全球舞台宣传氢能生态系统的竞争力和环保性。GS加德士也在庆州艺术殿堂三楼以“可持续生活的能源”为主题，展示了GS加德士60年创新和未来能源战略。展览空间采用大型发光二极管（LED）屏幕与立面结合的未来型设计装饰。各个区域以体验型内容呈现GS加德士的未来愿景和商业模式。李栋勋记者 dhlee@donga.com