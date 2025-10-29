“优秀韩国独立电影将在日本获关注”

《驾驶我的车》（2021年）、《怪物》（2023年）、《快乐结局》（2025年）……尽管近期日本电影在动画作品面前稍显逊色，但关注日本电影的观众应当对这些作品有所耳闻。这些曾在韩国获得高度评价的日本独立电影，令深耕日本电影研究十余年的“艺术九电影”策划营销总管理事周熙（55岁）产生了新的思考。“当前韩国独立电影在日本是否受到关注？”基于这一疑问举办的“社区电影院节”应运而生。该活动旨在向日本观众推介尚未登陆当地市场的韩国独立电影，由日本社区电影院中心与韩国艺术电影院协会联合主办，将于下月9日起在大阪、福冈的5家艺术影院举行为期20天的展映。28日在首尔艺术电影院“艺术九”见面的周熙理事表示：“期待此次活动成为优秀韩国电影进军日本市场的展示平台。”此次入选展映的韩国作品包括《成绩单上的金敏英》（2022年）、《绝海孤岛》（2023年）、《长孙》（2024年）三部影片，均是在韩国艺术电影院协会连续举办三年的颁奖典礼中获得国内作品奖的佳作。另增设以电影院为题材的纪录片《屹立不倒》与《金先生观影记》共同参展。周熙理事并未否认“近期韩国独立电影完成度下降”的评价，但指出艺术影院数量有限、上映周期过短等结构性局限更为严峻。他分析道：“日本一部电影结束城市放映后，地方巡演仍能持续2-3个月，而韩国往往2-3周便告终场。”据韩国电影振兴委员会统计，韩国艺术影院仅66家，日本则达140家（截至去年9月）。本届电影节亦是重新审视艺术影院价值的契机。自1995年东崇艺术影院起步的韩国艺术影院，曾在2010年代凭借《朴花英》、《鲶鱼》、《蜂鸟》等话题作品焕发活力，但经历疫情冲击后急剧萎缩。将于29日关闭的CGV明洞站电影图书馆最具代表性——这家首创专业电影图书馆复合运营的影迷圣地，历经十年坚守后最终落幕。但周熙理事对艺术影院未来并未持悲观态度。他坚信通过重映可以重塑观众的“影院体验”：“当下观众走进影院不再只为观看新内容，而是为‘沉浸式感受作品’。若多厅影院转向杜比、4DX等体验型转型，独立影院则可通过精准重映特色影片提升观众满意度。”金泰彦记者 beborn@donga.com