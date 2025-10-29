韩国外交，如果想笑到亚太经合组织会之后



以美中日为对象的庆州亚太经合组织（APEC）峰会外交战的正式游戏才刚刚开始。直到关税谈判的最后阶段一直向韩国施压的特朗普、时隔11年再次访韩的习近平、强硬右派高市早苗等，没有一个好对付的对手。最重要的是，李在明总统就任5个月以来，韩美、韩中、韩日关系都处于不确定性的迷雾之中。



随着韩美之间紧张的关税谈判的拖延，描绘同盟大局的蓝图变得模糊不清。韩中两国站在宣布“安美经中已经结束”的韩国和“不要站在美国一边”的中国要求之间。石破时期“超越过去，走向面向未来的合作”的协议处于能否延续的十字路口。亚太经合组织会议外交战的成败，取决于能否消除美中日外交的迷雾。



第一道关口是韩美首脑会谈。如果韩国无法承受最大争论焦点的对美投资，还不如推迟协议。不过，在这种心理战中，强化同盟核心轴对朝遏制力的讨论被抛在脑后，令人担忧。如果没有美国的延伸威慑（核保护伞），很难阻止朝鲜的对韩核威胁。尽管如此，自韩国政府上台以来，韩美从未对此进行过集中讨论。8月举行首脑会谈时，特朗普也没有承诺延伸威慑。



美国的对朝政策也很模糊。特朗普是否认为可以就没有无核化的核冻结突然达成协议，以及是否存在解决朝核问题的构想，目前尚不清楚。据说，韩美两国一致认为，韩国将拥有更多的铀浓缩权限。今后在协商修改原子能协定的过程中，重要的是不要出现国内一部分人的核武装论，这会提高美国的警戒心。但如果特朗普容忍朝鲜拥核，对加强核保护伞也不冷不热，就会刺激不必要的核武装舆论。这就是为什么此次会谈应该成为在无核化、遏制朝鲜核武器上确认紧密合作的场合的原因。



2016年因“萨德”报复而冷却的韩中关系，经过尹锡悦政府后，调解两国矛盾的外交已然不见。在与习近平的会谈中，首要课题是重新恢复。近10年来一直暗中持续、成为韩中合作绊脚石的限韩令也需要解决。



以韩美同盟为中心、同时不与中国交恶的战略，能否与中国提出的“不要参与美国对华遏制”要求找到交汇点，也将成为关键。尽管美中暗示暂停关税战，但围绕尖端技术和安保的霸权竞争是不可逆转的趋势。韩国必须明确表示，在关乎韩国未来的产业领域，不能再次发生像韩华海洋那样与美国合作的企业遭到制裁的事情。对于与牵制韩美军事力量不无关系的中国在西部海域建造固定物的行为，也应从海洋主权的角度出发划出不可接受的马其诺防线。如果对此草草了事，就像李在明总统所说的那样，韩国可能会被夹在美中两块“磨刀石”之间，陷入进退维谷的境地。



在韩美关系难言稳定的情况下，如果韩日关系也发生动摇，无异于失去了外交友军。在与高市早苗的会谈中，有必要提出韩日关系应度过摇摆不定的特朗普时代的“安保与经济安全阀”这一愿景。日本为解决被朝鲜绑架者问题，一直在推动日朝对话。对于试图通过拉朝鲜对话的韩国来说，在对朝政策上与日本有合作的余地。韩日各自具有优势的半导体等尖端技术供应链领域，也有广阔的合作空间。首先要形成共识，即不能让歪曲的历史认知成为合作的阻碍。



亚太经合组织会议是提升国格的机会，但与美中日的连锁会谈需要解决的问题很多。这也是决定李在明政府5年对外战略方向的分水岭。韩国是否具备为此打下“外交基石”的能力，很快就会见分晓。

