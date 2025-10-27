嘻哈巨星斯科特与韩国粉丝首度会面 化学反应热烈

“韩国是一个美丽而令人惊叹的国家。”在嘻哈巨星特拉维斯•斯科特（34岁）的呼喊声中，观众席爆发出更热烈的欢呼。25日下午，在京畿道高阳综合运动场主体育场举行的首次韩国演唱会“CIRCUS MAXIMUS”，淋漓尽致地展现了斯科特特有的粗犷与动态能量。特拉维斯•斯科特是在说唱歌手、制作人、时装设计师等多领域具有全球影响力的艺人。他构建了融合迷幻摇滚元素与嘻哈的独特音效，并以坎耶•韦斯特“门徒”之称闻名。本次巡演是其2023年发布的第四张正规专辑《乌托邦》世界巡演的一部分，在北美等地创下76场全席售罄纪录，吸引约170万名观众。演出自开场便如赛车般持续加速。在以《HYAENA》开场后，《THANK GOD》《MODERN JAM》接连响彻设有巨型岩石结构的舞台，约48000名观众随之跳跃呐喊。尽管比预定时间延迟30分钟登台，现场气氛已逼近沸点。虽是首次在韩公演，斯科特与观众的互动尤为显著。在《BACKR00MS》、《TYPE SHIT》、《Nightcrawler》环节，他亲自邀请4名观众登台共同演绎说唱片段，并以肩相抵默契配合。纵然寒意渐浓，他身着无袖装束在舞台上纵横驰骋，为炽热氛围再添烈焰。当《MAMACITA》前奏响起，斯科特挥臂划出巨大圆弧，站立席各处瞬间形成观众相互碰撞的“推挤坑（Mosh Pit）”。这一标志性场景充分体现其演出特质——特定手势能引爆观众集体能量的宣泄。随后在旋律情感与节奏转换鲜明的《MY EYES》，以及如倾诉凌晨醉意与欲望的《I KNOW?》中，音乐蕴含的细腻情绪层次得以完整传递。演出高潮出现在代表曲目《FE!N》。斯科特六度重复演唱副歌后骤停的动作，精准调控着紧张感与爆发力。继而以《SICKO MODE》、《ANTIDOTE》、《GOOSEBUMPS》延续舞台热力，直至终场倾尽全部能量。落幕时刻，他将太极旗披于肩头，与站立席前排粉丝执手相握。“首尔，我爱你。定会重返。”演出结束后，现场欢呼声仍久久回荡。高阳=史智媛记者 4g1@donga.com