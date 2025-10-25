特朗普空出30日下午日程，是否与金正恩会晤备受关注

随着美国总统特朗普确定访问韩国的日程，是否与朝鲜国务委员长金正恩举行突然会晤也备受关注。特朗普计划从29日起对韩国进行为期两天的访问，30日上午与中国国家主席习近平举行首脑会谈后，将于当晚启程回国。特朗普多次表明有意与金正恩会面，因此有人提出，有可能在没有另行安排日程的30日下午推进美朝首脑会晤。韩国统一部长郑东泳24日在政府首尔大楼举行的记者见面会上表示：“朝美两国首脑不能错过这个机会。必须下决断。在其他时间推进朝美首脑会谈，处理实务需要经过很多准备和讨论，要比这次更难。”意思是说，应以特朗普时隔6年访韩为契机，推进美朝首脑会晤。特朗普2019年6月访韩时，通过推特向金正恩提议举行突然会晤，并在32个小时后在板门店举行了会晤。郑东泳表示：“朝美首脑会晤不仅有助于朝鲜的国际地位，还有助于保障朝鲜集中精神提高人民生活水平和发展和平稳定。双方首脑都要做出决断。我想对金正恩说，希望不要错过这个机会。”郑东泳称：“针对朝美会晤的可能性，出现了各种迹象。”他表示，朝鲜最近在板门店内朝方建筑板门阁一带进行了美化工作。他说：“朝方正在朝方的板门阁地区进行美化工作等周边整理工作。这是今年以来首次发现的动向。”此前，管辖板门店的联合国军司令部中断了特朗普访韩期间共同警备区的特别参观。不过，韩国国家安保室长魏圣洛当天在龙山总统室吹风会上表示，“我们也关注朝美之间有什么样的动向，但据我所知目前还没有新的动向”，与郑东泳表现出温差。有分析认为，随着朝鲜最近与俄罗斯的关系密切，朝美会晤的可能性不大。庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示：“俄乌战争尚未结束，美国围绕结束战争的矛盾正在持续，这种情况下，呼吁朝俄血盟的金委员长与特朗普总统会面，是很难想象的情况。”据朝鲜中央通讯社24日报道，金正恩前一天在悼念出兵俄罗斯牺牲者的战斗伟勋纪念馆动工仪式上发表演讲时强调，“平壤将永远与莫斯科站在一起”。權五赫 hyuk@donga.com