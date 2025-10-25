孙兴慜出战10场贡献9球3助攻 入围MLS年度最佳新人奖候选

今年八月在美国职业足球大联盟（MLS）完成首秀的孙兴慜（33岁•洛杉矶FC）虽仅出战10场比赛，仍成功入围角逐授予“最佳新人”的年度最佳新人奖候选名单。美国职业足球大联盟赛事组委会于24日通过官网公布了2025赛季个人奖项各部门候选人（得票领先者）。已完成对各俱乐部技术团队、球员及记者投票统计的赛事组委会，当日以“最终候选”名义公布了各奖项得票位居前列的选手。最终获奖者将于MLS杯季后赛期间公布。孙兴慜与安德斯•德雷伊尔（27岁•圣迭戈FC）、利普•辛克纳格尔（31岁•芝加哥火焰）共同入围年度最佳新人奖候选。孙兴慜参选的该奖项面向在其他国家联赛积累职业经历后，于本赛季在美国职业足球大联盟完成首秀且出场时间超过500分钟的“新人”选手。其性质与设年龄限制等条件的欧洲联赛最佳新人奖有所不同。MLS另设“年度最佳年轻球员奖”，专门授予22岁以下杰出选手。孙兴慜自加盟洛杉矶FC俱乐部以来，在常规赛10场比赛中贡献9粒进球3次助攻，表现尤为亮眼。洛杉矶FC俱乐部凭借孙兴慜的卓越发挥，以西部赛区第三名的身份晋级季后赛。与孙兴慜角逐该奖项的德雷伊尔本赛季34场比赛取得19球19助攻，辛克纳格尔出战32场收获15球15助攻。“足球之神”利昂内尔•梅西（38岁•迈阿密国际）入选最有价值球员（MVP）最终候选名单。梅西本赛季出战28场比赛，贡献29粒进球19次助攻，同时荣膺联赛射手王。梅西将与在洛杉矶FC队中和孙兴慜组成“兴布组合”并展现梦幻配合的德尼•布安加（31岁•24球9助攻）、以及德雷伊尔等选手展开竞争。迈阿密国际俱乐部当日宣布：“已与梅西续约三年。”将继续为迈阿密队效力至2028年的梅西通过俱乐部表示：“很高兴能在明年竣工的新主场迈阿密自由公园球场进行比赛。自来到迈阿密后一直感到非常幸福，未来能继续在这支球队效力更令我欣喜不已。”金正勋记者 hun@donga.com