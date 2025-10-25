特朗普和习近平同时访韩……展示实用外交真面目的契机



李在明总统将于本月29日和下月1日分别与美国总统特朗普和中国国家主席习近平举行首脑会谈。以亚太经合组织（APEC）庆州峰会为契机，特朗普总统和习近平主席将于30日举行美中双边会谈，讨论解决两国围绕稀土和关税的矛盾的方案。李总统在亚太经合组织会议之前，还参加26日在马来西亚召开的东盟峰会，与日本新首相高市早苗进行了首次会面，双方正就举行单独双边会谈进行协调。



下周，在东盟、韩美、美中、亚太经合组织会议、韩中等多边、双边会晤接连不断的首脑外交超级周上，李总统将站在舞台中央。李总统和特朗普总统之间的第二次会面能否达成韩美间贸易协议，是我们最关心的问题。据悉，两国就争论焦点仍然针锋相对，因此达成协议的可能性很小。因为这一协议会给国家经济带来巨大负担，所以没有理由甘愿承受不利条件，急于达成协议。李总统将与时隔11年再次访韩的习主席首次对坐。在关于朝鲜无核化和各种悬案的讨论中，这将是决定今后韩中关系方向的重要会晤。



不管怎么说，全世界的目光都将集中在美中首脑会谈上。在特朗普第二期上台后的首次美中元首会晤前夕，两国通过加强稀土出口管制和追加征收100%关税等应对措施，展开了前哨战。此次会谈将决定美中“关税休战”是终结还是延长，将成为超越关税战争、展望霸权竞争走向的重要契机。讨论亚太地区“连接、创新、繁荣”的此次亚太经合组织峰会的成果也将根据美中“两巨头”之间的会谈结果而有所不同。韩国作为主席国，应该发挥桥梁作用，寻找美中之间的均衡点乃至于与亚太经合组织成员的接触点。



随着特朗普连任时代的到来，此前引领世界的自由贸易和多边主义面临着比任何时候更大的危机。随着美中之间的霸权竞争加剧，东北亚立即出现了“韩美日对朝中俄”对决的新冷战阴影。李总统表示担心，认为“韩半岛不能成为大国间对立的最前线”，也是因为世界前景暗淡。韩国此次不仅要做好超大型外交活动的彻底准备，毫无差池地进行，以成功的收尾展示韩国的国格，还要消除韩美、韩中、韩日之间不确定性的迷雾，将其打造成扩大我国外交地界的契机。当然，我们还要预防万一发生的潜在活动——朝美之间的“闪电会面”。这一切都是以冷静的现实分析和灵活的应对能力为基础的实用外交的清单。

