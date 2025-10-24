李在明总统表示韩美关税谈判达成协议尚需时日

李在明总统就韩美关税谈判表示，“似乎需要一些时间。”他透露，韩美关税协议达成可能会推迟至下月29日与美国总统唐纳德•特朗普举行韩美首脑会谈之后。据悉，韩美双方在3500亿美元（约504万亿韩元）的对美投资基金现金投资规模等问题上尚未缩小分歧。李在明总统在23日公开的美国有线电视新闻网采访中，对于“能否借亚太经济合作组织（APEC）首脑会议之机两国达成通商谈判”的提问，表示“相信美国的合理性”，并作出上述表态。对于美国内部有批评指出此次谈判近乎美国的“黑手党式勒索”，李在明总统表示，“相信最终会达成所有人都能接受的合理结果”，称“因为我们是同盟，且彼此共享常识和合理性”。这表明在本月底于庆尚北道庆州市举行的亚太经合组织首脑会议上，韩美关税协议可能难以达成。据悉，美国要求3500亿美元中一半以上以现金筹措，而韩国则提出以10%左右为现金，其余通过贷款和担保来补充的方案，双方僵持不下。总统办公室方面透露，李在明总统的采访是在总统办公室政策室长金容范和产业通商资源部长官金正官于22日在美国华盛顿与美国商务部长霍华德•拉特尼克进行谈判之前进行的。金室长在谈判后与记者会面时表示，“取得了一些进展，但还需进一步讨论。”金室长计划于24日凌晨回国，向李在明总统汇报谈判情况。朴訓祥 tigermask@donga.com