关税影响下韩国企业外流2437家 回巢企业仅11家

今年离开韩国前往海外的国内企业超过2400家，但回归国内的“回巢企业”仅11家。特别是美国自4月正式实施对等关税以来，海外投资企业数量暴增，国内企业“大逃亡”现象恐将进一步加剧。23日，据韩国进出口银行海外直接投资统计数据显示，今年上半年（1至6月）海外新设立法人数量为2437家，较去年同期（1488家）增长63.8%。海外新法人数量通常每季度增加600至700家，但今年第二季度（4至6月）增至1745家。与去年第二季度（732家）相比激增138.4%。国内企业海外扩张增多被解读为受美国关税政策影响。美国总统唐纳德•特朗普于4月2日（当地时间）对韩国及世界各国施加了前所未有的对等关税。因此，国内出口企业为应对关税不确定性，正将生产基地转移至当地。因此，今年第二季度在美国新设立法人数量为264家，较一年前（149家）增长77.2%。由于美国的当地投资压力和关税壁垒，未来企业对美投资很可能进一步增加。问题在于，海外流失企业增多，但回巢企业却屈指可数。据国会产业通商资源中小风险企业委员会所属国民力量党金成源议员室从产业通商部提交的“回巢企业现状”显示，截至9月底，今年被选定为回巢企业的仅有11家。原本决定回巢的回巢企业也在改变主意。即便如此，实际回巢的可能性仅为34%。自2013年《回巢企业支援法》制定以来，被选定为回巢企业的200家中，在韩国落户的企业仅有68家。在美国发起的关税战中，即使回巢韩国，也会面临高出口关税壁垒，加之高法人税率、内需停滞和人力短缺，阻碍了企业的“回巢”。专家担忧，如果企业持续外流而流入企业减少，将难以避免产业空洞化现象。在保护主义趋势加强，世界主要国家正全力将生产设施回迁本土的情况下，政府必须提供切实的激励措施。中央大学经济学系教授李贞熙（音）表示：“大部分海外扩张企业是因成本竞争力而选择外迁”，“必须提供比美国、日本等竞争对手更低的人工成本、放宽的监管，或回归带来的破格优惠等。”世宗=郑顺九记者、世宗=金秀贤记者 soon9@donga.com、newsoo@donga.com