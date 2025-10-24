执政党内也有人提议辞职，国土部次官不能以道歉结束争议



国土交通部第一次官李尚暻23日道歉说，“没有充分理解有着买房梦想的国民立场”。这是因为，李次官不仅主导了让带着全租保证金买房的“差额投资”变得困难的“10·15房地产对策”，还表示“如果攒够钱，到时候再买房子就可以了”，但他自己通过差额投资获得数亿韩元利润引来了越来越大的批评。



李次官的妻子去年7月以33.5亿韩元的价格购买了位于京畿道城南市盆唐区柏岘洞的40坪型公寓，并在3个月后以14.8亿韩元的保证金签订了全租合同。目前的市价约为40亿韩元，因此属于带着全租进行投资，获得了超过6亿韩元的利润。李次官解释说，以实际居住为目的购买房子后，由于老房子卖不出去，所以全税出租，并不是差额投资。但实际上两者没有区别。



问题的起因是，这样的李次官19日在油管（YouTube）频道上表示：“现在想买，压力会很大。等市场稳定下来，攒多了钱，（买房的）机会自然就会回来。”有人指出，他自己带着全租买了公寓，却出台阻止差额投资的对策，这是不是“只许州官放火，不许百姓点灯”? 拿着租房人的保证金购买房子、积攒更多钱财后再贷款入住，对于这种通常的置业途径，他一方面出台政策把它视为罪恶，另一方面自己却以同样的方式获了利。



对于李次官的发言和解释，执政党共同民主党内部也出现了“不合适”的评价。该党最高委员韩俊镐22日代替李次官道歉说：“因李次官的不当发言而让大家担心，真心对不起。”该党国会议员朴智元23日表示，“本应该向国民好好说明的、身为房地产负责人的国土部次官，自己拥有（公寓），却对国民说些让人厌烦的话，这能行吗？”要求他辞职。



李次官是将首尔市全境和京畿道12个地区捆绑成“三重限制”对策的主管副部长。后续房地产对策也由他继续主导。在宅地不足和流动性过剩等因素导致政策手段受限的情况下，核心政府官员的可信度和道德性势必会对政策的成败产生决定性影响。李次官因不慎重的发言和“只许州官放火，不许百姓点灯”式的解释，连执政党内部也失去了信任，因此，为了房地产政策的成功，其主动辞职是最好的选择。

