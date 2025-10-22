柬埔寨汇旺集团为朝鲜黑客资金洗钱，在韩国提供非法资金虚拟货币汇款业务

因涉嫌帮助朝鲜黑客资金等全世界5万亿韩元非法资金洗钱而受到美国制裁的柬埔寨金融集团“汇旺”还被发现已经涉足首尔。拍经确认，该集团被指为网络诈骗和人贩子组织的“金融枢纽”，通过当地相关公司，至今仍在运营用虚拟货币汇款韩国资金的服务。据关税厅21日透露，直到去年为止，首尔市永登浦区大林洞的一栋建筑物上还挂着看似与汇旺集团相连的“汇旺兑换所”招牌。招牌和标志与汇旺总公司相同，脸书页面上贴着“正式金融业”的字样和柬埔寨总公司的全景照片。目前无法登录韩语网站。该兑换所从2018年起到去年7月为止营业，申报了每年约2万美元（约2800万韩元）的兑换业绩。这与汇旺集团从朝鲜黑客组织“拉扎鲁斯”那里收到15万美元（约2.1亿韩元）以上虚拟货币汇款的时间重叠。大林洞汇旺兑换所的虚拟货币汇款额没有包括在当局的统计中。附近一家餐厅的老板说：“有传闻说那个兑换处被用于洗钱。”如果这里被确认为汇旺的韩国分公司，那么相当于为朝鲜黑客资金洗钱的企业在首尔市中心公然营业。实际上，柬埔寨当地的汇旺相关公司正在充当与韩国虚拟货币交易的中介。当地时间20日下午，柬埔寨金边“熊猫银行”相关人士在被采访组问到“能否从韩国收到汇款”时，回答说“可以用虚拟货币泰达币（USDT）汇款”。该银行与汇旺集团子公司位于同一建筑物内，美国财政部制裁对象“汇旺加密”的代表何延明（音）曾被提名为公司内部理事。事实上，汇旺的卫星组织起到了与韩国的汇款通道作用。汇旺是拥有支付系统“汇旺支付”、虚拟资产交易所“汇旺加密”等的金融综合体，美国财政部表示，汇旺从2021年到今年年初，洗钱了约40亿美元（约5.6万亿韩元）的非法资金。其中3700万美元（约526亿韩元）是拉扎鲁斯等朝鲜组织盗取的虚拟货币。有人指出，通过电话诈骗等在犯罪园区骗取的损失额有可能通过汇旺组织流向海外，因此政府应该加强管制。首尔警察厅厅长朴正保20日就和汇旺集团一起被怀疑是柬埔寨犯罪园区幕后主使的太子集团表示：“就其在韩国境内活动的疑惑，将掌握相关嫌疑，（如果有必要）转换为内部调查。”全南赫记者、金边= 郑叙永记者 forward@donga.com、cero@donga.com