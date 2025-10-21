韩国每年超3000人赴柬埔寨未归 犯罪牵连人数恐逾千

据显示，每年未从柬埔寨返回的韩国人超过3000名。去年在柬埔寨非正常死亡的韩国人为22名，三年内增加了一倍。18日从柬埔寨遣返的64名嫌疑人中，58人面临是否被拘留的审查。20日，共同民主党议员朴赞大从法务部提交的资料显示，去年前往柬埔寨的韩国人为10.082万名，入境者为9.7572万名，有3248人未返回。此类出入境人员差额在2022年为3209名，2023年为2662名。政府推测在柬埔寨卷入犯罪的韩国人约为1000名，但估计有更多人前往柬埔寨后未返回。柬埔寨内韩国人非正常死亡者也逐年增加。据外交部向国民力量党议员金建提交的资料显示，当地非正常死亡者从2021年的11名增至去年的22名。截至今年9月，又确认了17名。最近6年累计非正常死亡者达82名。韩国检方于18日对从柬埔寨遣返的64名嫌疑人中的58人申请了拘留令。其余6人中，4人因警方认为犯罪参与程度较轻而未申请令状，1人因检方以相同理由驳回，1人已因其他嫌疑被下发拘留令。警方对全员进行了毒品简易检测，结果均为阴性，目前正在进行精密检测。首尔警察厅当天宣布组建由44人组成的“海外国民失踪、绑架、拘禁集中任务组（TF）”，并专门调查相关犯罪。特别是针对以高收益为诱饵的“非法引诱广告”，不仅处罚发布者，还计划处罚运营者。警方还决定对因涉及语音钓鱼等网络诈骗而受到国际制裁的柬埔寨普林斯集团的国内法人指定专门团队，一旦发现犯罪嫌疑，即开始内部调查及正式调查。据金融监督院透露，普林斯集团的912亿韩元资金仍存于国民银行和全北银行等国内金融公司当地法人的账户中。田南赫记者 forward@donga.com