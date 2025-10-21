美国防长赫格塞思将于下月初访韩，正在推进访问板门店

据悉，美国国防部长赫格塞思（照片）为参加于庆州亚太经合组织（APEC）峰会结束后的下月初举行的韩美安保磋商，正在协调访问板门店共同警备区的方案。如果赫格塞思确定此行，他将是美国国防首长自2017年以后时隔8年访问板门店。据政府消息人士20日透露，韩美正在协商赫格塞思访韩期间访问共同警备区的日程。据悉，管辖板门店的联合国军司令部计划，包括亚太经合组织会议周在内，截止到11月3日暂停板门店特别参观。有分析认为，如果赫格塞思访问板门店，韩国国防部官安圭佰将陪同前往。2017年10月，特朗普政府第一任期内，在朝鲜进行第六次核试验、接连发射洲际导弹等将军事紧张提高到最高水平时，时任美国国防部长马蒂斯曾前往共同警备区向朝鲜发出警告。不过，目前美国的印太地区内政策和韩半岛局势等与8年前不同，美国国防首长会发出怎样的对朝信息备受关注。特朗普总统不断向朝鲜国务委员长金正恩发出对话邀请，金正恩也在上个月提及“美好回忆”并表示，“没有理由不见面”。特别是，外界还捕捉到了特朗普政府准备在访韩期间举行朝美首脑会晤的动向。预计，赫格塞思访韩期间，在美国国防部发布《国防战略报告》之前，将再次提及为集中牵制中国而分担同盟负担。也就是说，韩国政府根据美国的“同盟现代化”要求，已与美国达成协议，将国防开支上调至国内生产总值的3.5%。这种情况下，美国有可能强调加强韩国对朝力量的必要性。赫格塞思在5月举行的亚洲安全会议（香格里拉对话会）上发表演讲时，在谈及印太同盟增加国防开支的必要性时，曾提到过朝鲜。据悉，在此次韩美安保磋商上，美国国防部预计会要求在韩美联合声明中明文规定扩大驻韩美军的战略灵活性，韩国军方则已制定了维持2006年1月韩美外交当局商定的有关战略灵活性问题的方针。当时外交当局之间的协议中包含了“韩国尊重驻韩美军战略灵活性的必要性，但在履行该协议时美国尊重韩国的立场”的内容，同年10月的安保磋商联合声明中还包含了“积极评价该协议”的字句。申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com