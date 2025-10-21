“球看得清，运动才有味” 大球乒乓球受热捧

“球看得清楚，击球才顺手。”近日在京畿道城南市一家乒乓球馆遇见的宋钟灿（72岁）手持比普通乒乓球更大的大球乒乓球如是说。作为拥有12年球龄的大球乒乓球爱好者，宋某表示：“自职场退休后开始系统学习大球乒乓球。凭借运动效果显著的大球乒乓球，体力大幅改善，现已能不间断地攀爬南汉山城。”作为老年体育运动项目，大球乒乓球使用的球体通常直径44毫米、重量2.2克，较普通乒乓球（直径40毫米、重量2.7克）体积更大但重量更轻。仅以醒目橙色制作的大球乒乓球具有旋转较弱、球速较慢的特点。这意味着相比普通乒乓球比赛，通过施加旋转制造多变轨迹的难度相对较高。因此，大球乒乓球特别适合身体反应速度相对较慢、且受老花眼困扰的老年人入门。与最多进行7局或5局的普通乒乓球赛制不同，大球乒乓球仅进行3局比赛。宋某指出：“大球乒乓球旋转较弱且飞行速度较慢，更容易持续对打。”他补充道：“由于比使用普通乒乓球时所需移动幅度更小，既能轻松回球又可降低受伤风险。”大球乒乓球台网高17.25厘米，较普通球台网高（15.25厘米）超出2厘米。此举是为弥补旋转弱、球速慢可能导致的比赛单调性。宋某强调：“切勿认为将球击过球网轻而易举。实际需要手臂与肩膀施加超乎预期的力量才能过网。大球乒乓球对增强肌肉力量同样有益。”曾多次参加国际大球乒乓球赛事的元顺玉（52岁）表示：“因其显著的运动效果，日本甚至有三十多岁的选手热衷于此。大球乒乓球绝非易与之运动。”大球乒乓球于2006年经国民生活体育会（现已并入大韩体育会）老年体育运动新项目征集入选后，开始在韩国推广普及。据韩国大球乒乓球联盟数据，该项运动参与人口自2016年突破1万人后持续增长。宋某表示：“近期随着关注大球乒乓球的爱好者逐渐增多，相关赛事举办频率也较以往更为密集。”城南=赵英宇记者 jero@donga.com