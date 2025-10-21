韩国寄望于特朗普和金正恩的“闪电”会晤……后续应对怎么办?



美国总统特朗普本月底访韩在即，朝鲜与美国突然举行首脑会晤的可能性备受关注。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，美国政府一直在内部秘密讨论特朗普访韩时与朝鲜国务委员长金正恩见面的方案。有消息称，联合国军司令部在特朗普访韩期间将中断板门店共同警备区的特别参观，特朗普第一届政府时期负责朝美事务的助理国务卿帮办凯文·金不久将被任命为美国代理驻韩大使。



特朗普一向喜欢无法预测的不确定性，人们自然会再次关注其访韩之前朝美闪电会晤的可能性。就像2019年6月为出席二十国集团（G20）峰会而访问日本的特朗普突然提议举行美朝会晤，32个小时后与金正恩在板门店会面一样，此次也有可能在特朗普当场提议和金正恩突然答应后，再次上演一场外交活动。



不过，现在暴露出的动向是为了以防万一，很多人对能否实现会晤持怀疑态度。此次访韩期间，特朗普的首要任务在于与中国国家主席习近平就贸易摩擦进行谈判。他是否关注与金正恩的会晤还有待观察。金正恩这次也不会轻易重演6年前那场毫无成果的会面。一般观测认为，即使是一场“作秀”，双方的利益算计也须契合，但现在还为时尚早。



但是，韩国政府似乎对朝美会晤颇为期待。特朗普之所以关注美朝会晤，也是因为李在明总统8月在华盛顿首脑会谈上积极要求特朗普与金正恩见面。更何况，韩国统一部长郑东泳认为朝美首脑会晤的可能性很大，甚至表示：“会晤地点在板门店北侧地区，李在明总统无需硬要参加。”这是无论如何都要打开对话之门的对朝焦虑的产物。



事实上，如果这种突然会晤成为现实，其后续应对会成为问题。金正恩已提出以“放弃无核化”为对话条件，他会把会晤宣传为承认有核国家的出发点，韩国被排除在韩半岛举行的朝美会晤之外，在以后的谈判中也可能被边缘化。如果考虑到毫无准备和远景规划的“突然秀”带来的余波，韩国的对外政策绝不能寄托于这种鲁莽的侥幸之举。

