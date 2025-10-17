最高法院将崔泰源与卢素英1.4万亿韩元财产分割案发回重审

最高法院（大法院）推翻了要求SK集团会长崔泰源（65岁）因离婚财产分割向彩蝶艺术中心馆长卢素英（64岁）支付1.3808万亿韩元的二审判决。最高法院认为，在包括SK株式会社股票在内的4万亿韩元财产形成过程中，对卢素英馆长的贡献度认定过高，需重新核定财产分割金额。16日，最高法院1部（主审法官徐京焕大法官）在崔泰源会长与卢素英馆长离婚上诉审宣判中，撤销了关于财产分割的原审判决，并将案件发回首尔高等法院。此案自去年7月受理至今已历时1年零3个月。去年二审法院认定夫妻总财产为4.0114万亿韩元，并判定其中35%为卢素英份额。最高法院认为该认定存在谬误。二审法院以卢素英父亲、前总统卢泰愚曾向SK先代会长崔钟贤提供300亿韩元资金用于SK（当时为鲜京）各项事业为由，认定卢素英对SK价值增长或经营活动作出贡献。最高法院指出此项认定不当。最高法院阐明：“即便认定卢前总统于1991年左右向崔先代会长提供约300亿韩元资金，该款项来源疑似卢前总统在任期间收受的贿赂”，并强调“卢前总统的行为不具备法律保护价值，不应在财产分割中作为卢素英馆长的贡献内容予以考量”。据此，原定35%的卢素英财产分割比例预计将调降。此外，与二审不同，最高法院认定崔泰源会长向其弟SK集团首席副会长崔载元等人赠与的9942亿韩元财产属于夫妻关系破裂前经营活动的组成部分，应排除在分割对象之外。由此，卢素英可分得的财产金额很可能调整为数千亿韩元规模。20亿韩元精神损害赔偿金维持原判。判决公布后，崔泰源会长方面代理人表示：“二审判决中存在的诸多法律误解或事实误认等错误得以纠正，深感庆幸。”卢素英馆长方面律师仅回应：“无特别声明。”展望认为，自2018年2月启动的离婚诉讼移交至首尔高等法院家事部重新审理后，最终结论最早可能于明年出炉。宋慧美记者、吕根浩记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com