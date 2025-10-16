首尔-盆唐-果川不能进行差额投资

首尔全境和京畿南部12个地区同时被政府指定为土地交易许可地区和限制地区（投机过热地区，调整对象地区）。在前两次房地产对策中，以“汉江地带”为中心，房价持续不稳定，因此出现了切断以贷款或全租保证金购买住宅行为的“超强硬限制”。韩国政府15日公布《住宅市场稳定化对策》，从16日起将首尔25个区和京畿道的果川、光明、城南市盆唐、寿井、中原区、水原市灵通、长安、八达区、安养市东安区、龙仁市水枝区、义王市、河南市指定为限制地区。此外，政府还决定，从20日起，把相关地区的公寓和包括公寓的低层小区、多户型住宅全部指定为土地交易许可区。过去，文在寅政府曾将首都地区全境和部分广域市等指定为限制地区，但把土地交易许可区域广泛指定为首尔全境和京畿道南部地区尚属首次。如果被指定为土地交易许可地区，只能以实际居住为目的购买房子。带着全租保证金买房的“差额投资”将变得不可能。此外，政府还增加了贷款规定，将15亿韩元以上住宅的住宅抵押贷款降至4亿韩元，25亿韩元以上住宅的抵押贷款降至2亿韩元。虽然15亿韩元以下住宅的住宅抵押贷款限度维持6亿韩元不变，但限制地区的住宅价值比（LTV）将从70%强化到40%，9亿韩元以下的中低价住宅的贷款限度也将减少。全租资金贷款也被广泛限制。在限制地区拥有住宅的一套房产者的全租贷款限度将统一为2亿韩元，保证比率也将控制在80%。此外，如果一套房产者在首都地区或限制地区接受全租贷款，贷款利息偿还部分将反映在总债务偿还负担率（DSR）上。多套房产者的所得税，两套房产是8%，三套是12%，税金负担会加重。此次对策中包含的“房地产税制合理化方针”中明确提出“调整拥有税、交易税”。对此，有意见认为，应上调综合房地产税、财产税等拥有税，降低交易税。同时，鉴于对策中还提及缓解特定地区购房需求集中的措施，也有观点认为，可能仅限于限制地区实施加重课税。此次对策中没有包括新的住宅供应方案。国土交通部人士表示：“计划在年内公布老旧大楼、国有土地等综合开发详细计划及主要候选地。”尹明真记者 mjlight@donga.com