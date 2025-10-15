美中摩擦殃及韩国企业 中国制裁韩华“MASGA”项目

中国14日宣布将制裁韩华海洋株式会社5家美国相关子公司。这是针对美国依据贸易法301条从当天起对中国运营船舶和中国产船舶征收入境费所采取的反制措施。中国在美中贸易战中直接制裁韩国企业尚属首次。中国商务部当天将韩华海洋美国子公司指定为制裁对象，并禁止其与中国组织或个人进行有关交易、合作等活动。该部声称“韩华海洋在美相关子公司协助、支持美国政府相关调查活动，损害了中国主权、安全和发展利益”。制裁对象企业包括韩华航运、韩华菲律宾造船厂、韩华海洋USA国际、韩华航运控股、HS USA控股等5家。其中韩华菲律宾造船厂一直被视作象征韩美造船业合作的“MASGA（让美国造船业再次伟大）”项目的标志性企业。中国商务部在当日声明中强调“美国贸易法301条调查及后续措施严重违反国际法和国际关系基本准则”，敦促美方“尽快纠正错误做法，停止损害中国利益”。此外，美中双方14日持续实施针对性贸易制裁。美国即日起对中国航运公司拥有及运营的船舶按每吨50美元（约合7.2万韩元）、对中国产船舶按每吨18美元标准征收费用。作为反制措施，中国也宣布对美国船舶按每吨400元人民币（约合8万韩元）标准征收入境费。金喆仲 tnf@donga.com