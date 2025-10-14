安圭佰对“驻韩美军同时应对朝鲜和中国威胁”表示“不能同意”

国防部长安圭佰就不久前访问韩国的美国陆军部长丹尼尔·德里斯科尔“不仅是朝鲜，应对中国威胁也是驻韩美军的主要任务”的发言表示“不能同意”。13日，在首尔市龙山区国防部大楼举行的国会国防委员会国政监查中，国民力量党议员姜大植提及德里斯科尔的发言后，安圭佰作出了上述回答。姜大植问道：“驻韩美军的战斗力增强非同寻常。您认为驻韩美军实现战斗力现代化的主要目的是什么？”安圭佰表示：“目的是确保对朝遏制力。没有做更多的思考。”他还说：“从大韩民国的安保立场来看，应对朝鲜威胁是首要目的，因此我认为应该集中精力于此。”这是在明确指出，驻韩美军的作用不能扩大到应对朝鲜威胁之外的其他目的。美国最近在驻韩美国空军的群山基地创建了世界最强的“杀手无人机”“死神”（MQ-9）部队，之后在海外美军基地中首次部署了可以拦截巡航导弹和无人机的“间接火力防护能力”体系，正在持续增强战斗力。对此，有分析认为，驻韩美军的战略灵活性即将扩大。在当天的国政监查中，有人指出安圭佰自7月就任以来没有访问美国，对此安圭佰表示，“计划在11月与美方见面”。这是指他将以下个月初在马来西亚举行的东盟防长扩大会议为契机，正在协调与美国国防部长皮特·赫格塞思会面，并计划在首尔举行的韩美年例安保磋商会议上会面。对于朝鲜10日在劳动党建党80周年纪念阅兵式上公开新型洲际弹道导弹“火星-20”型，安圭佰表现出慎重的立场，称“现在评价其性能为时尚早”。当天的国政监查中，国民力量党籍的国防委员长成一钟就最近根据安圭佰的指示成立“旨在克服内乱、设计未来国防的民官军联合特别咨询委员会”一事提出质疑，问“以什么法律作为依据使用了内乱一词？”对此，共同民主党议员金炳周反对称“成一钟是在为内乱辩护”，双方随即爆发激烈争论约30分钟，期间相互叫骂，不时爆出“为什么胡说八道”“内乱才胡说八道”等粗话。孙孝周记者、尹相虎记者 hjson@donga.com、ysh1005@donga.com