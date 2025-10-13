柬埔寨检方将三名涉嫌绑架杀害韩国大学生的中国人移交审判

柬埔寨检方在调查一名韩国大学生遭绑架杀害案件后，以杀人嫌疑将三名中国籍人员移交审判。据柬埔寨官方通讯社AKP10日（当地时间）报道，贡布省检察院以杀人及诈骗嫌疑，对李信峰（32岁）、周润泽（43岁）、刘浩星（29岁）等三名中国籍男性实施逮捕起诉。三人涉嫌于今年8月在柬埔寨贡布省波哥山附近杀害韩国大学生朴某（22岁）。波哥山一带近期接连发生针对韩国人的就业诈骗及非法拘禁案件。据当地媒体报道，朴某于8月8日凌晨2时许在贡布省桑卡Kampong Bay附近道路停放的福特F-150猛禽汽车内被发现死亡。当地警方在现场逮捕了李信峰和周润泽。据悉，二人分别为发现朴某遗体车辆的驾驶员及同乘人员。此后通过搜查取证及突袭别墅，警方又抓获参与犯罪的刘浩星。柬埔寨内政部表示“正在追捕其余共犯”。在韩国国内，诱骗朴某前往柬埔寨的20余岁男性因违反《电子通信金融交易法》嫌疑被逮捕调查。调查显示该男子通过社交媒体向朴某宣称“存在高收益兼职工作”，怂恿其前往柬埔寨。但该男子并非正式组织成员，而是接受犯罪组织单次委托收取酬金的“自由职业招募者”。据悉，以柬埔寨为据点的犯罪组织在各国下设分包经纪人，以此招揽人员。警方相关负责人表示，“将彻查幕后势力，对所有相关人员展开调查。”韩国总统李在明11日指示外交部“积极保护我国公民”，要求全力应对。外交部正与当地协调，力争本月内完成朴某遗体的尸检及运送回国事宜，同时要求柬埔寨当局加快调查进度并简化程序。張泳勳 jang@donga.com