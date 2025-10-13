朝鲜首次公开多弹头新型洲际导弹“火星-20”……在中俄面前瞄准美国

朝鲜10日在劳动党建党80周年深夜阅兵式上首次公开了“火星-20”型新型洲际弹道导弹。这是朝鲜自去年10月试射“火星-19”型洲际导弹后，时隔一年再次公开新型洲际导弹。分析认为，朝鲜在中国和俄罗斯二号人物参加的“大型活动”上公开新型洲际导弹，在得到友邦国家认可的同时，也展示了针对美国的朝中俄联合的巩固。朝鲜中央通讯社和《劳动新闻》等朝鲜官方媒体11日报道阅兵式时称，“火星-20”型是“最强的核战略武器体系”“超强力战略攻击武器”。在平壤金日成广场举行的阅兵式主席台上，朝鲜国务委员长金正恩右侧是中国权力排名第二的国务院总理李强，左侧是越南最高领导人、共产党总书记苏林和俄罗斯总统普京的亲信、俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫等。“火星-20”型在阅兵式队伍的最后被装载在移动发射车辆上登场。9月1日，朝鲜公开正在开发的“新一代洲际导弹用大功率固体发动机（推进器）”，首次显示“火星-20”型导弹的存在，时隔一个多月再次将其实体示之于众。据推测，“火星-20”型是多弹头洲际导弹，比“火星-19”型能搭载更多核弹头。至此，注入燃料时间短、可以进行突击打击的朝鲜固体燃料洲际导弹已增至“火星-18”“火星-19”和“火星-20”三种型号。韩国军方人士表示：“预计‘火星-20’也将在短期内试射。”“火星-18”型在2023年2月的阅兵式上首次亮相5个月后首次试射。在此之前，中国国家主席习近平9日在给金正恩的回电中表示：“中朝是命运与共、相互帮助的好同志……将在国际和地区问题上加强战略合作。”继俄罗斯执政党发表容忍朝鲜核问题的声明后，中国也明确表示，将更加紧密地与朝鲜的合作。尹相虎军事记者、李允泰记者 ysh1005@donga.com、oldsport@donga.com