中“稀土管制”VS美“100%关税”……美中矛盾再次激化

美国总统特朗普当地时间10日表示：“将从11月1日起对中国加征100%的关税。”他还表示，将对输华核心软件实行出口管制，并把波音飞机零部件等列入出口管制产品。特别是，特朗普还暗示，有可能取消计划以10月31日至11月1日举行的庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机与中国国家主席习近平举行的首脑会谈。中国9日宣布大幅加强稀土出口管制，加大对美国的施压力度，因此美国以事实上高到中国无法出口的关税炸弹进行了回击。但中国12日强调应对意志说：“我们不愿打，但也不怕打。”特朗普10日在“真实社交”上针对中国的稀土出口管制措施表示，“这是国际贸易史上前所未有的事情，将从11月1日起对中国加征100%的关税”。美国目前正在向中国征收以毒品“芬太尼”为由的20%关税、今年4月面向全世界征收的10%基本关税、2018年根据《贸易法》第301条征收的25%关税等共55%的关税。如果按照特朗普的表态，这一比例将提高到155%。特朗普还说：“世界绝对不能成为中国的人质。原计划两周后在韩国举行的APEC峰会上会见习主席，但这一理由似乎已消失。”这意味着，如果中国不解决稀土出口限制、停止进口大豆等美国农产品等措施，他不会与习近平举行会谈。相反，中国商务部12日针锋相对地表示：“动辄以高额关税进行威胁，不是与中方相处的正确之道。如果美方一意孤行，中方也必将坚决采取相应措施，维护自身正当权益。”也有分析认为，美中之间的这种心理战是在首脑会谈和11月10日结束的美中关税延期等之前，为增强谈判能力而展开的较量。实际上，两国把征收关税或限制稀土出口等主要措施的适用时间都定在11月1日以后。此外，特朗普在谈及取消美中首脑会谈的可能性几个小时后，对记者们表示“有可能举行会谈”，保留了会谈的可能性。华盛顿=常驻记者申镇宇、李基旭记者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com