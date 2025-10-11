在等待器官移植中死亡的人数去年超过3000人

据悉，去年有3000多名患者在等待器官捐赠的过程中，因未能接受移植而死亡。因为等待器官移植的患者越来越多，但随着捐赠制度和认识跟不上，捐赠者正在减少。共同民主党议员南仁顺10日从保健福利部收到的资料显示，去年在等待器官移植过程中死亡的患者达3096人。与2020年（2191名）相比增加了41.3%。这是2015年有相关统计以来死亡人数最多的一次。同一时期，等待器官移植的患者人数从35852人增加到45567人，增加约27%，今年1月-6月为46416名，超过去年全年水平。但接受器官移植的患者从2020年的5883名减少到去年的5030名，反而减少15%左右。今年上半年(1月-6月)为2396人，呈进一步减少的趋势。有分析认为，这是因为，虽然可能成为器官捐赠对象的脑死亡推测者申报数量正在增加，但家人的捐赠同意率出现下降。目前，国会虽然提出了根据患者本人的事前同意，允许心脏骤停患者捐赠器官的“循环停止后捐赠”法案，但仍未越过常任委员会的门槛。南仁顺表示：“有必要实行上述法案。为了迅速进行捐赠和移植，应该改善制度，让相关机构的专门医疗人员获得捐赠者义务记录复印件。”金自炫记者 zion37@donga.com