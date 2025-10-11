人工智能带动半导体超级周期预期升温 韩国综合股价指数首次突破3600点

韩国综合股价指数（KOSPI）首次突破3600点，这是今年第11次刷新最高纪录。在人工智能（AI）引发的半导体“超级周期”预期下，三星电子和SK海力士股价飙升，带动股市上涨。在中秋长假后的首个交易日10日，韩国综合股价指数从开盘初期就突破3600点，最终以比前一交易日上涨61.39点（1.73%）的3610.60点收盘。盘中一度飙升至3617.86点。无论是盘中最高价还是收盘价，均创下历史新高。继长假前的2日首次突破3500点后，仅隔一个交易日再次站上3600点高点。由于中秋黄金周连续5个交易日休市期间累积的“利好”因素一次性反映，半导体股大幅上涨。三星电子（+6.07%）以9.44万韩元收盘，SK海力士（+8.22%）以42.8万韩元收盘。包括优先股在内的三星电子市值达到619.3591万亿韩元，首次突破600万亿韩元。SK海力士市值也达到311.585万亿韩元，突破300万亿韩元。中秋假期期间，英伟达、OpenAI、AMD等全球企业大规模投资人工智能基础设施的消息接连不断，外国投资者因此涌入国内人工智能半导体企业。当天，外国人净买入超过1万亿韩元。相反，机构净卖出5945亿韩元，个人净卖出5020亿韩元。尽管有部分警告称“人工智能股市存在泡沫”，但市场认为人工智能引发的半导体超级周期已经开始。尤其是预计不仅高带宽存储器（HBM）等尖端半导体，连通用NAND闪存等整个存储器半导体都将出现供应短缺，三星电子和SK海力士的盈利能力有望大幅改善。为人工智能必需的大规模数据中心供电的核电相关股也随之上涨。斗山能源（+14.97%）、HD现代电气（+5.6%）、晓星重工业（+6.09%）等是代表性企业。然而，除半导体、核电、电力设备等人工智能相关股外，其他股票表现疲软。当天，韩国综合股价指数中上涨个股为277只，而下跌个股达到624只。尤其是LG能源解决方案（-9.90%）、韩华航空航天（-5.01%）等二次电池、国防股表现不佳。洪锡浩记者 will@donga.com