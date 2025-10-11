金正恩：“将对敌对国家的图谋不轨采取超强硬应对措施”

朝鲜10日下午举行盛大阅兵，庆祝劳动党成立80周年。朝鲜国务委员长金正恩与中国权力排名第二的国务院总理李强和俄罗斯总统普京的亲信、俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫一起登上金日成广场主席台，观看了朝鲜针对韩国、美国和日本的最新武器队列。金正恩前一天在庆祝大会上发表讲话时强调反美联合，主张“共和国的国际权威日益加强”。他是在明确表示，即使美国总统特朗普提议进行对话，朝鲜也不会脱离朝中俄联合的轨道。据朝鲜中央通讯社10日报道，金正恩前一天（9日）在平壤绫罗岛“五一”体育场举行的建党80周年庆祝大会上发表演讲时表示，“作为社会主义力量的忠实一员、自主和正义的坚强堡垒，我们共和国的国际权威日益加强”，自称是朝鲜-中国-俄罗斯联合的“坚强堡垒”。金正恩还主张：“在经常性的、执拗的施压和干涉、侵略威胁不断加剧的情况下，世界上任何地方都找不到同时完成维护和建设的困难而庞大的任务的先例。朝鲜今天也以超强硬的态度，应对敌对国家凶狠的政治军事施压和图谋不轨。”他虽然没有直接提到美国或韩国，但可以解读为，将以朝中俄联合为基础，强硬应对美国等国家的压力。金正恩强调建党80年以来的“不犯错”，并表示“将建立世界上最优秀的社会主义乐园”。金正恩表示：“如果我们以现在的气势好好斗争几年，完全可以用我们的双手改变我们的生活。我们一定会让这个国家变得更加富饶和美丽，成为世界上最优秀的社会主义乐园。”他还主张：“我们党整整80年里，路线上没有出现过一次失误和错误。”李强、梅德韦杰夫和越南最高领导人、共产党总书记苏林等出席了当天的庆祝大会。金正恩的右边是李强，左边是苏林，梅德韦杰夫则坐在苏林左边。分析认为，这是朝鲜试图通过与中国、俄罗斯、越南的密切接触来展示外交地位。權五赫 hyuk@donga.com