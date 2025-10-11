克劳斯纳霍凯获诺贝尔文学奖 称阅读乐趣与心灵丰富是艰难时期力量

“想到当今世界状况，我感到非常悲伤，而这正是自己写作最深层的灵感来源。”今年诺贝尔文学奖得主、匈牙利小说家克劳斯纳霍凯•拉斯洛（71岁，照片）于9日（当地时间）通过诺贝尔奖官方电话采访如此表示。在被问及灵感源泉时，他回答“苦涩”，并说，“这是一个非常黑暗的时期，需要比以往更多的力量。这种苦涩或许能成为下一代乃至更后代文学的灵感。”当天，克劳斯纳霍凯在首次获奖感言中称“这简直是超越灾难的灾难”。此言引自1969年塞缪尔•贝克特（1906～1989年）得知获诺贝尔文学奖消息后脱口而出的“真是灾难”。他表示“非常幸福和自豪”，因为“得以跻身伟大作家和诗人所属的系谱”。关于如何庆祝获奖的提问，克劳斯纳霍凯答道“尚未真切体会到获奖事实，故无特别变化”，“或许会与朋友共进晚餐，佐以葡萄酒或香槟”。随后他强调“最感谢读者”，并指出“阅读书籍、享受其中、获得心灵丰富，正是帮助我们在地球上度过所面临艰难时期的更大力量”。随着克劳斯纳霍凯获奖消息传开，其在国内出版的作品也备受关注。自前日诺贝尔文学奖得主公布后，其代表作《撒旦探戈》（1985年）立即登顶教保文库、Yes24实时畅销书榜首。其他代表作《反抗的忧郁》（1989年）、《世界在前进》（2013年）、《本克海姆男爵的归来》（2016年）等截至10日也保持在前列。据Aladin统计，获奖前一个月克劳斯纳霍凯作品的国内译本销量约为40册，获奖后增至约1800册，增长45倍。尚未在国内出版的近期作品《赫尔斯赫特07769》也计划于明年翻译出版。该作品于2021年出版，讲述了深陷忧郁的主人公做出可能威胁人类的科学发现后展开的故事。金泰彦记者 beborn@donga.com