朝鲜选手宋国香在世界举重锦标赛刷新世界纪录夺冠

朝鲜（北韩）女子举重代表队选手宋国香（24岁，见图）把抓举、挺举和总成绩世界纪录全部刷新一遍，夺得世界锦标赛金牌。宋国香于7日（当地时间）在挪威弗勒举行的2025年国际举重联合会（IWF）世界举重锦标赛女子69公斤级比赛中，以抓举120公斤、挺举150公斤、总成绩270公斤的成绩夺得冠军。这是领先第二名胡利叶•罗德里格斯（23岁，哥伦比亚）总成绩纪录（241公斤）29公斤的压倒性胜利。宋国香在2023年杭州亚运会（总成绩267公斤）和去年世界锦标赛（总成绩264公斤）中曾参加76公斤级比赛，均夺得金牌。本次比赛是国际举重联合会改组级别后首次举行的世界锦标赛。国际举重联合会于今年6月将原先男女各10个级别的规定改为男女各8个级别。当天，宋国香刷新了7月泛美举重锦标赛女子69公斤级中奥利维亚•里夫斯（22岁，美国）创造的三项世界纪录（抓举119公斤、挺举149公斤、总成绩268公斤）。里夫斯在本届世界锦标赛中将级别提升至77公斤级参赛。作为传统举重强国的朝鲜，在当天为止举行的女子部5个级别中全部斩获冠军。朝鲜此前在48公斤级李成锦（28岁）、53公斤级姜贤京（26岁）、58公斤级金一京（22岁）、63公斤级李淑（22岁）均夺得金牌。李淑也在抓举（110公斤）、挺举（139公斤）、总成绩（246公斤）中全部刷新了世界纪录。国际举重联合会通过官网表示：“朝鲜女子举重代表队以100%的惊人夺冠率记录后，将返回祖国。宋国香展现了压倒性的比赛能力，重新书写了69公斤级世界纪录。”韩钟浩记者 hjh@donga.com