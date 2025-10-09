李在明出演综艺节目，最终发展成为朝野政党相互起诉与举报

李在明总统出演JTBC综艺节目《拜托了冰箱》引发了朝野的起诉和告发。国民力量党就李在明在国家电算网火灾事件发生3天后拍摄相关综艺节目声称是“失去的48小时”，共同民主党随即告发了国民力量党代表张东赫等人。对此，国民力量党也向警方起诉了总统室发言人姜由桢和共同民主党首席发言人朴洙贤，展开了应对。据政治圈8日透露，共同民主党7日以涉嫌以虚假事实损害名誉向首尔警察厅告发了张东赫。总统室对国家信息资源管理院发生火灾后李在明的应对进行了详细说明，但张东赫5日在脸书上主张“李在明总统的‘48小时行踪’，最终是谎言”，是在散布虚假事实。此前，总统室发言人金南俊4日通过书面吹风表示：“李总统9月28日上午10点50分召开了紧急对策会议，与总统室三室长等讨论了对策，同一天下午录制节目后返回，下午5点30分主持了中央灾难安全对策本部会议。”总统室人士表示：“在野党散布总统就像没有处理电算网火灾一样的虚假信息，在野党代表明知是虚假事实，还发动了攻势。”共同民主党5日向首尔警察厅提交了针对最早提出相关疑惑的国民力量党议员朱晋佑的举报状。朴洙贤首席发言人在吹风会上抨击称：“连同中秋节，还一直用虚假事实对总统进行黑色宣传。”国民力量党反驳称：“这是违背民主主义的反宪法暴行。”张东赫7日会见记者时主张：“执政党出面告发第一在野党代表就是恐怖政治。”朱晋佑6日告发姜由桢和朴洙贤两名发言人，反击说：“这是想通过欺骗国民、动员权力的告发威胁‘堵住在野党议员的嘴’。”似乎是意识到了争议，李在明7日在社交媒体“照片墙”上表示：“即使有时掏出肝胆，承受指责和误会，只要能对国民的生活有所助益，我都会不惜一切。”这被解读为，他再次强调出演综艺节目是为了在中秋佳节之际宣传K（韩国）食品。赵权亨记者、李相宪记者、朴勋相记者 buzz@donga.com、dapaper@donga.com、tigermask@donga.com