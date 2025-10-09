关税谈判陷入迷雾，一起来重温“预言书”



随着7月底在大框架下达成协议的韩美关税谈判在其后的协调过程中陷入迷雾，原本的安心感现在变成了茫然。原因在于，对于原本认为以贷款、担保形式进行的3500亿美元对美投资，美国方面强行要求采取“现金预付”的方式。韩国曾期待通过“让美国造船业再次伟大”项目等梦想实现双赢，但美方似乎认为“只让美国一家伟大”。



为了排解郁闷的心情，是时候重新翻开那本“预言书”了。这是去年11月发表的一份报告，题目是《国际贸易体制重组的使用说明书》，一般也被称为“美伦报告”或“美兰报告”等。报告的作者是美联储理事史蒂文·马伊伦，他当时在美联储内部独自主张“大幅降息”，为美国总统特朗普摇旗呐喊。如今，谈判正按照这位当初名不见经传、报告面世时连名字都被读不准的作者建议的方向推进。



报告指出：“经济不均衡的根源在于持续的美元高估。”要想加强美国制造业的竞争力，减少财政、贸易逆差，必须诱导美元走软。诱导货币调整的杠杆是高额关税。制定“惩罚性关税”后，以放宽关税为条件，将其他国家拉到谈判桌前。同时，还威胁“可以消除美国的安保保护伞”。



问题是，由于美元弱势，其国际储备货币的地位可能会动摇，国债利率也会暴涨。报告提议，如果各国将持有的美国国债转换为100年期超长期国债，就可以无利息负担地尽情使用。对于担心流动性不足的国家，可以用胡萝卜进行货币互换。这是像魔法减肥药一样的处方，不用运动，可以尽情地吃也能减肥。



自4月初美国宣布对全世界实行对等关税以来的进程与报告中的说法相似。先提出高关税，如果对方提出让美国满意的提议，就可以降低关税。国会选举在即，政治上着急的日本首先举手，韩国也以日本的协议为基准，加快了谈判。原本不以为然的3500亿美元对美投资，后来一看才发现是荒唐的枷锁。接受全额现金投资到美国想要的地方，收益的90%由美国来掌握，这是“随意花别人的钱”的100年期国债想法的另一个版本。



一些人认为，这比向战败国索取的战争赔偿更为残酷，主张推翻谈判。也就是说，即使适用25%的对等关税，韩国整体出口也只会减少4%左右，还不如用给美国的钱支援受害企业。但是，把关税视为威胁手段的美国有可能征收更高的“惩罚性关税”。再加上韩国是依靠出口生存的，难以进行一场干脆放弃美国市场的赌博。



从目前来看，只能是在不打破局面的情况下，慎重地进行谈判。包括最低限度的防御装置货币互换在内，要努力改变投资规模和条件。日本的动向也有必要再次确认。预定下届日本首相的自民党总裁高市早苗暗示了重新谈判的可能性，经济再生相赤泽亮正则主张“5500亿美元中实际投资额只有1%-2%，其余都是贷款和担保”。这次不能像7月谈判时那样因为最后期限而错过细节。政界也应该克制对政府和谈判团队的政治攻势和压迫，冷静地等待。

