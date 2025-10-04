负责国家计算网络恢复的公务员跳楼身亡

国家信息资源管理院火灾后，负责计算网络恢复相关业务的公务员李某（56岁）跳楼身亡。据3日行政安全部和警方等透露，当天上午10时50分许，在政府世宗厅舍中央洞附近地面，行政安全部数字政府革新室所属书记官李某被发现处于心脏骤停状态。被送往医院的李某最终死亡。据称，在厅舍15层南侧露台吸烟场发现了李某的手机，没有遗书。据悉，李某并未被列入与国家信息资源管理院火灾相关的警察调查对象。但据悉，李某在国家信息资源管理院火灾后一直总管计算网络恢复工作。警察正在调查是否是因恢复业务过重导致的事故等准确跳楼原因。行政安全部就负责国家信息资源管理院火灾事故相关业务的所属公务员死亡表示“祈愿故人的冥福”，并进行了哀悼。行政安全部决定在今年中秋连休期间持续进行恢复作业。自上月26日火灾以来已过去8天，但以当天为准，恢复完成的计算网络为647个中的115个，恢复率仅为17.8%。政府方针是尽可能快速恢复计算网络，但预计恢复正常至少需要一个月以上。恢复缓慢的原因是，即使未直接受到火灾损害的国家信息资源管理院2至4层计算网络，也大多与全烧的5层计算网络及公用存储装置相连接。政府计划以国民多利用的系统为主提供替代服务等，将不便最小化林载赫记者、李政勋记者、金泰荣记者 heok@donga.com、hoon@donga.com、live@donga.com