哈里•斯泰尔斯完成马拉松“破3” 成就胜过明星光环



英国出身的世界流行歌手哈里•斯泰尔斯（31岁）上月于柏林马拉松达成“破3”成绩，引发网络热议。全程马拉松42.195公里在3小时内完成的“破3”，在业余跑者中被视为“梦想纪录”。斯泰尔斯于3月东京马拉松首次挑战全程时以3小时24分7秒完赛，此次在柏林则以2小时59分13秒冲过终点。



斯泰尔斯当日穿着的跑步裤也引发爆发性关注。这款知名度不高的独立品牌产品在柏林马拉松后销量增长逾50%。跑者对该款裤子的狂热并不仅因“明星效应”。斯泰尔斯在东京马拉松时亦身着同款裤子参赛。该品牌并未开展大规模宣传，甚至品牌创始人是通过友人告知“这不是你们的产品吗”，才得知斯泰尔斯穿着自家裤子跑步的事实。同一人穿着同款裤子完成全程赛事，唯独此次出现销量激增现象。



跑者对待“全程完赛者”斯泰尔斯与“破3达成者”斯泰尔斯的态度存在鲜明温差，其背后自有缘由。要实现破3，必须保持每公里最少4分15秒的配速。若问“每公里4分16秒是否可行”，答案绝对是“不可能”。每公里仅相差两三步，完赛时间就会变成3小时1秒92。每公里4分15秒的配速约等于时速14.12公里，相当于首尔市公共自行车“叮铃铃”需奋力蹬踏才能达到的速度。必须与骑乘“叮铃铃”者全程并肩奔跑三小时，方可能实现“破3”。



一般认为只要坚持训练，任何人都可能实现三小时多的全程完赛。但破3却是连续奔跑十年都难以逾越的高墙。而斯泰尔斯仅在六个月内就将全程成绩提升近25分钟。跑者们竞相购买同款裤装的行为，正彰显其成就值得推崇。人们热切关注的对象并非“流行歌手”斯泰尔斯，而是在无人瞩目处挥洒汗水的“跑者”斯泰尔斯。



究其本质，为实现破3所需的“艰苦努力”，归根结底只是迈出下一步的“平凡之举”。唯有步步积累才能完成全程赛事。然而持续重复这般平凡之举实则艰难，这也是对多数人而言全程完赛难以实现的原因。



短暂全力冲刺人人皆可做到，但仅凭热情盲目加速往往导致“中途弃赛（DNF）”。唯有依靠自身节奏与呼吸步步积累，方能完成全程马拉松。终点线只眷顾那些保持可承受配速并持续奔跑的跑者。达成目标的方法仅有两种：保持与自身实力匹配的配速奔跑，或通过训练提升至期望配速所需的实力。



一切始于清晨早起站立于起跑线前。纵然是“马拉松英雄”黄永祚（55岁），若未现身起跑线，则连1公里也无法奔袭。

