首位韩裔美国宇航员乔尼•金表示在太空无需洗衣

“在太空中，我们不洗衣服。与洗涤相比，丢弃衣服在成本方面更高效，因此在地面上会提前送来足够在整个任务期间穿着的衣服。”首位韩裔美国宇航员乔尼•金（41岁）与韩国宇宙航空厅（KASA）厅长尹永彬等宇宙航空厅相关人员进行了特别采访。韩国宇宙航空厅于2日表示，已于上月25日与在国际空间站（ISS）执行任务的宇航员乔尼•金进行了国内首次实时采访。作为移民第二代的乔尼•金，虽因父亲的家庭暴力等原因度过了不幸的童年，但克服了这些困难，加入了美国海军。通过美军教育支持项目，他在圣地亚哥大学主修数学，并毕业于哈佛大学医学院。之后，他在海军完成飞行员训练，以1600比1的竞争率脱颖而出，被选为美国国家航空航天局（NASA）的宇航员。他于今年4月为执行NASA的国际空间站任务，搭乘俄罗斯联盟号宇宙飞船前往太空，并将直至今年12月在国际空间站执行科学调查任务等，为期8个月。他还发送了祝福下月27日预定进行的“世界号（Nuri）”第四次发射的消息。乔尼•金表示：“当听到韩国人为探索新领域而前进的消息时，作为韩裔美国人，我想一定要说出这给予了我多大的鼓舞”，并传达了祝贺消息。他对梦想成为宇航员的未来人才表示：“重要的不是失败，而是失败后如何重新站起以及采取何种行动”，并称“希望他们具备怀揣希望向前迈进的坚韧”。采访内容可在韩国宇宙航空厅官方YouTube频道观看。崔智媛记者 jwchoi@donga.com