KOSPI在AI热潮助推下史上首次突破3500点

韩国综合股价指数（KOSPI）于中秋连休前夕的2日史上首次突破3500点关口，树立了新的里程碑。随着外国投资者涌入三星、SK与OpenAI构成的人工智能（AI）半导体三角联盟，三星电子与SK海力士盘中分别触及“9万电子”和“40万尼克思”价位。受金产分离监管缓和信号影响，主要控股公司也呈现亮眼涨势。据韩国交易所当日数据，KOSPI以较前一交易日上涨2.02%的3525.48点开盘，最终以上涨2.70%的3549.21点收盘。此前历史最高收盘点位为上月23日创下的3486.19点，盘中最高点为上月24日的3497.95点，本次两项纪录均被刷新。三星电子收盘报8.9万韩元，较前日上涨3.49%；SK海力士收盘报39.55万韩元，涨幅达9.86%。本轮涨势由外资主导。单日外资净买入规模达3.1259万亿韩元。相反，个人投资者与机构分别净卖出3.0684万亿韩元和674亿韩元。分析指出，虽然此前市场预期在中秋长假前为规避风险会出现交投萎缩和浓重观望情绪，但前期OpenAI与半导体企业合作推升三星电子与SK海力士芯片需求预期，最终助推KOSPI攻克3500点里程碑。得益于李在明总统前日关于放宽金产分离（金融资本与产业资本分离）监管的表态，SK集团中间控股公司SK Square单日暴涨15.8%，带动控股公司板块整体走强。市场预期控股公司可能运作大规模资金。纽约股市连续四个交易日保持强势，也对KOSPI形成带动作用。这源于市场预期美国政府停摆将导致经济放缓，进而加速美联储基准利率下调进程。资本市场研究院资深研究员黄世云（音）解读称：“长假期间通常因可能突发变故而出现保守投资倾向，但本轮市场展现出相当反常的股价上涨态势”，“这是股市激活政策、半导体行业景气改善预期以及美国降息可能性等多重因素共同作用的结果。”另据悉，李在明总统当日于龙山总统室主持召开首席辅佐官会议时表示：“据悉今日KOSPI史上首次突破3500点关口”，“这一趋势本身似乎不会轻易扭转。”他进一步强调：“国民正重拾希望决心再出发，诸多非正常状况正在逐步恢复正常”，“（KOSPI上涨）正是这种力量推动所致。”李浩记者、申圭振记者 number2@donga.com、newjin@donga.com