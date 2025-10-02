40岁群体自杀蔓延比癌症还快



9月8日，济州市一处住宅发生母子死亡事件，行凶者是母亲。这名40多岁的女性在附近医院担任副护士长。据悉，她平时患有抑郁症，盗取医疗药物后，先给7岁儿子注射导致其死亡，随后给自己下药自杀。



此前8月26日，首尔市江西区一栋办公公寓发生母女三人坠楼事件，母亲40多岁，两个女儿10多岁。现场未留遗书，但发现与债务有关的字条。



一段时间以来，自杀是韩国青年层（10岁至39岁）死亡的首要原因。但去年40多岁群体中，自杀（26.0%）首次超过癌症（24.5%），成为头号死因。40多岁群体自杀率为每10万人36.2人，同比增加14.7%。自杀正在成为压垮社会中坚一代的“社会性灾难”。



不是所有的死亡都用社会原因来解释。但是，同时负责养育子女和赡养父母的40多岁群体的自杀，主要原因可能是经济上的痛苦。



在新冠疫情之后长期持续的低增长隧道中，40多岁群体在经济压力下感到情绪孤立。新冠疫情之后增加的债务在内需停滞和高利息的情况下成为了勒紧呼吸的圈套。实际上，40多岁群体的债务负担在所有年龄段中最大。以今年6月底为准，40多岁群体的人均家庭贷款余额为1.21亿韩元，创下了历史最高纪录。



债务无法控制地增长，收入却在减少。去年第三季度（7月-9月），40多岁家庭的事业收入同比减少13.1%，创下了历史最大降幅。生活变得艰难的40多岁群体，如果有一天突然面临事故、疾病、失业、离婚等危机，可能会无法承受经济、身体、精神压力，做出不该做的选择。



历史上，经济危机爆发后自杀率常大幅上升。1998年外汇危机后自杀人数同比激增42.3%。2002年、2003年信用卡危机时期，自杀人数也分别同比增加24.5%、26.7%。韩国自2003年以来20多年一直是经合组织自杀率最高国家。去年自杀率为每10万人26.2人，约为经合组织平均水平（10.8人）的2.4倍，远高于排名第二的立陶宛（18.0人）。去年共有14872人自杀，日均40.7人。



因此，李在明政府推进的“新腾飞基金”被寄予厚望。该基金拟为逾期7年以上、债务额5000万韩元以下的弱势群体和个体经营者减免债务，预计受惠对象达113.4万人。



此外，还应借鉴英国的“喘息空间”制度，给予债务人最长60天免于查封或追债，并可延缓偿还义务，尤其针对抑郁症等精神困境中的债务人，保护期可延长至治疗结束。对被逼至绝境者而言，喘息空间至关重要。特别是对忧郁症等精神上处于危机的债务人，延长保护期限，直到治疗结束。被逼到悬崖边上的他们迫切需要喘息的空间。

