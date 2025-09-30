“领跑员”李在明政府的配速错了



朝鲜国务委员长金正恩和美国总统特朗普过去3次会谈前后互发的27封亲笔信，再次看来还会让人手脚肉麻。金正恩的信中充满了华丽的恭维之辞，偶尔会有严肃表露内心想法的部分，其中之一就是露骨地流露“通美封韩”意图的2018年9月21日信件。信中写道，“文在寅总统对我们的问题表现出的过度关注毫无必要”，并表示想和特朗普单独讨论核问题。即使在南北（韩朝）关系急速发展的时期，朝鲜也表现出了想要甩开韩国与美国进行直接交易的意图。



进入特朗普第二届政府，换成了李在明总统面对金正恩，情况也大同小异。金正恩高喊“两个敌对国家”，对韩国视而不见，这种无视和冷待只会越来越严重。李在明政府的外交安保团队不可能不知道这一点，却把韩国总统的作用规定为“陪跑员”。意思是，让对朝鲜影响力较大的特朗普掌握主导权，但韩国将予以配合和支持。



站在朝美关系竞赛起跑线上，特朗普还没有正式行动。他虽然表明有意与金正恩对话，但现在更致力于乌克兰战争和关税谈判等。虽然不能排除特朗普和金正恩以庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机举行突然会晤的可能性，但外界都没有捕捉到双方的任何具体信号。



事实上，从李在明政府的对朝政策中，早就能够感受到急躁之意。它从一开始就准备陆续解除保守政府阻止的对朝怀柔政策。禁止对朝传单和中断对朝扩音器广播，因涉及居住在边境地区的韩国居民的损失，还能说得通。执政党人士还一致表示，将在年内恢复《9·19南北军事协议》。该协议曾因阻碍韩方军队在非军事区一带开展侦察、监视活动和实弹射击训练，被批评削弱对朝防备态势，现政府却打算在没有任何条件下予以恢复。在军事领域毫无权限的统一部长郑东泳甚至在公开场合直接谈及停止射击训练和实动训练的必要性。



李在明在联合国大会上发表“E.N.D.倡议”，把在无核化路线图中作为分阶段谈判筹码的与对朝交流（Exchange）和关系正常化（Normalization）像拌饭一样混在一起。他还会见纽约投资者时表示，可以先放宽部分对朝制裁，是一副不知道看似不可能实现的无核化（Denuclearization），先取得看得见的改善韩朝关系的成果再说的样子。



自主派元老们甚至催促称，这样的动作也太慢了。与国家情报院院长李钟奭等一起被称为“自主派六人会”成员的前统一部部长丁世铉表示，“李在明总统身边的同盟派太多”，要求对外交安保部门实行“亲信改革”。政府执政刚满百日，其国家安保室核心官员们在正式游戏尚未开局之前就开始动摇，究竟意欲何为？如果真按照他的说法来，反倒可能让李在明总统的对朝政策玩完。



在马拉松比赛中，陪跑员的核心是调节速度。他的工作是保持符合目标记录的一定节奏。如果一开始就跑得太快，会助长选手的体力消耗，破坏比赛节奏，因此非常危险。更不用说在朝鲜无核化等长跑比赛中。在本来就不可预测的特朗普总统不知何时会突然加速的情况下，韩国不能比这更早地冲出去。

