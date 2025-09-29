韩国向“免签证入境”的中国游客退还附加税，提供人工智能翻译

从今天开始，中国团体游客免签证入境将正式开始。随着韩国政府决定到明年6月30日为止暂时允许3人以上的中国团体游客免签证入境，国内流通业界和整个旅游产业对中国团体游客的特殊期待越来越大。此次免签政策与中国最大的节日国庆节（10月1日至7日）、中国国家主席习近平为出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议时隔11年再次访韩等相连接，预计将对扩大旅游需求起到引爆剂的作用。据韩国观光公社28日透露，来韩中国游客在2016年达到807万人次，但经过萨德和新冠疫情事态后，2020年至2022年3年间骤减至107万人次。去年虽然比前一年有所增加，但仅为2016年的一半水平，即460万人。政府期待通过此次免签证政策，吸引100万名以上的中国游客。今年1月中国游客人数为36.446万人，今年7月为60.2147万人，呈逐渐增加的趋势。旅游业界和流通业界等正在全力迎接游客。鉴于中国游客不再像过去那样以大型团体为中心，而是以个别自由旅行和小规模消费为主，旅游趋势发生了变化，韩国开始制定相应的战略。主要免税店和百货商店引进了支付宝、微信支付、银联等中国人主要使用的简便结算手段，提高结算便利性，还设置多国语言介绍、翻译服务和人工智能翻译台，降低了语言障碍。新罗免税店通过中国当地事务所和旅行社的合作，吸引首次停靠仁川港的中国船运公司天津东方国际邮轮的7.7万吨级“梦想号”乘客团体访问首尔等，致力于吸引团体游客。BGF零售公司运营的CU超市与韩国观光公社一起，以外国游客为对象，进行附加税立即返还服务返现宣传活动。这是无需事后退款程序，可以直接用扣除附加税的金额结算的服务。GS25和7-Eleven为用微信支付结算的顾客准备了打折优惠和优惠券赠送活动。政府和地方自治团体正在加速开发K食品、K文化体验型内容。韩国观光公社正在和中国旅行社共同开发连接“韩流体验”“健康”“K美食之旅”的旅游商品。此外，还计划重新发掘以路线形式介绍K-POP（韩流歌舞音乐）、电视剧、拍摄地等韩流主题旅游地的“主题型路线”。仁川开始利用威海-仁川港渡轮航线吸引中国游客和开发旅游商品。全罗南道正在准备结合南道饮食文化庆典和K-POP演出的旅游项目，庆北正在准备与亚太组织领导人非正式会议相关的旅游内容。流通业界相关人士表示：“这是继新型疫情之后首次迎来的游客特需，因此将扩大针对性优惠和服务，吸引游客。”南惠贞记者 namduck2@donga.com