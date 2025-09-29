被诊断为痴呆症后被吊销驾照者只有4.7%……高龄驾驶管理漏洞百出



据调查，在被诊断为痴呆症后接受评判是否可以驾驶的司机中，被吊销驾照的比率不到5%。韩国道路交通公团向国会提交的资料显示，去年接受驾驶适应性评判委员会评判的1235名痴呆症司机中，被判定不合格者只有58人（4.7%）。剩下的1177名为合格或缓期判定，维持驾照或一年后再次接受评判，在此之前在握方向盘方面没有限制，增加了交通事故的危险。



根据现行法律，如果因痴呆症被评为需要长期疗养等级或住院治疗6个月以上，将自动通报给道路交通公团，接受委员会的评判。每年有18000名左右的人成为评判对象，大部分人自行放弃执照，但每年有1000名以上的人通过委员会的评判维持执照。痴呆症患者不仅认知能力和判断力下降，感觉能力也下降，比健康的高龄司机发生事故的可能性更高，但实际上被判定不合格的比率较低，这不得不令人感到不安。



从被判定为痴呆症到吊销驾照最长需要10个月的时间，这一点也增加了事故的危险。即使患上痴呆症，如果只接受短期治疗或没有申请长期疗养等级，如果患者不主动告知，交通公团将无从得知。据悉，去年12月在首尔市阳川区木洞鬼怪市场造成13人死伤的70多岁司机在2023年被诊断为痴呆症后，还服用了3个月的药物，但此后没有再去找医生开药，一直保留着执照。



超高龄社会的韩国去年痴呆人口超过100万名，预计到2050年将超过300万名。应提高痴呆症患者驾驶适应性评判的实效性，即使被判定为合格，也可以参考发达国家的事例，考虑实行只在限速道路上行驶或日均行驶一定距离以内的“有条件的驾照制”。此外，75岁以上司机的驾驶证更新周期也要从现行的3年缩短，为了保障高龄者的移动权，还要准备代替交通工具。

