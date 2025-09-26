“2035年停止销售燃油车”……欧盟也着手重新考虑



韩国政府为实现温室气体减排目标，决定研究从2035年起限制在国内销售使用汽油、柴油等燃料的内燃机汽车。与此相对，一直主导国际社会“脱碳”讨论的欧盟反而准备推迟原定于2035年实施的内燃机汽车销售禁令。有舆论指出，作为世界第七大汽车生产国，韩国应当考虑到经济影响，，警惕环境监管速度过快。



环境部之所以研究限制内燃机汽车销售，是为了实现“2035年国家温室气体减排目标”。国家减排目标是各国每5年决定今后10年温室气体减排多少的目标值，今年11月韩国需制定并公布2035年目标。政府正在权衡4个方案，即与2018年最高排放量相比分别减排48%、53%、61%、65%。文在寅政府时期提出的“到2030年减排40%”的目标，曾被认为过于苛刻，如今却需要制定更加艰难的目标。



环境部解释说，特别是如果设定60%以上的减排目标，如果没有诸如欧盟禁止销售内燃机汽车的措施，就无法实现。环境部长金星焕就此表示：“内燃机汽车应该以目前两倍的速度减少。”现代汽车的目标是，2040年在韩国、美国、欧洲等主要市场，2045年在全球范围内停止销售内燃机汽车。如果政府把减排目标定得高，就意味着限制国内内燃机汽年销售的时间将提前5年。



但是，预计欧盟会推迟这一目标。即，考虑到汽车产业及相关工作岗位萎缩、电动汽车电池过度依赖亚洲、充电基础设施不足等现实，欧盟会调整速度。在美国，加利福尼亚州计划从2035年起只允许销售无公害新车，但与反对迅速转换为环保车、决定从下个月起中断电动车补贴的特朗普政府发生了严重的矛盾。



作为国际社会负责任的成员，韩国不能回避应对全球气候变化的努力，但也不能忽视当前的经济现实和国际环境监管基调的变化。目前，韩国的汽车产业承受着比日本、欧盟高出10个百分点的输美关税，正处于激烈的生存竞争中。如果过于偏向理想化，设定过高的温室气体减排目标，急于淘汰内燃机汽车，可能会成为自缚手脚的桎梏。

