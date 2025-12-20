韩国型望远镜“斯菲耶克斯”绘出首张102色宇宙地图

韩国航天航空局和韩国天文研究院与美国国家航空航天局（NASA）共同开发的太空望远镜“斯菲耶克斯（SPHEREx）”观测的首张全天地图影像于19日公开。这是首次以102种红外线颜色进行分光观测并完成的首张宇宙地图。斯菲耶克斯于今年3月12日发射后，自5月1日起正式开始观测，历时约6个月完成对整个宇宙的观测并制成地图。斯菲耶克斯观测的红外线波长是人眼无法看到的，此次公开的地图影像系将其转换为可见光颜色制成。影像显示了斯菲耶克斯观测到的恒星（蓝色、绿色、白色）、高温氢气（蓝色）以及宇宙尘埃（红色）所释放的红外线光线。斯菲耶克斯每天绕地球飞行约14.5圈，横跨南北极并通过极地地区。每天沿天空环形带区域拍摄约3600张图像。随着地球绕太阳公转，斯菲耶克斯的视野也随之移动。历经6个月完成上述过程后，观测全天空的360度拼接图像最终完成。斯菲耶克斯利用特殊设计的线性分光滤波器，可观测102种波长波段。每种波长都包含关于星系、恒星、恒星诞生区域及其他天体特征的独特信息。例如，在我们银河系中恒星与恒星诞生密集的“尘埃云”，在特定波长下会释放明亮光芒，但在其他波长下则不释放光芒而无法被观测。斯菲耶克斯全天观测数据预计将用于探索宇宙历史、星系的形成与演化，以及构成生命起源的水和冰等主要科学任务。本次任务由美国国家航空航天局喷气推进实验室（JPL）总体负责，数据分析有美国10家机构及韩国天文研究院郑雄燮博士研究团队等参与。国际联合研究团队将在斯菲耶克斯为期2年的主要任务期间，追加进行三次全天观测。综合这些数据，将完成测量灵敏度更高的三维综合地图。由此制成的数据预计将向科学家和普通公众免费公开。韩国航天航空局宇宙科学探测部门长康景仁（音）表示：“期待我国科学家利用韩国参与的斯菲耶克斯太空望远镜观测资料，不仅在主要研究课题宇宙冰方面，还能在活动星系核、太阳系小天体等领域发挥核心作用。”张恩智记者 jej@donga.com