次生灾害成为现实……酷澎对赔偿和防止损失都默不作声



酷澎（Coupang）的大规模个人信息泄露事件造成的二次损失已成为现实。这是首次确认有人因听信“用酷澎泄露的信息开设冒名存折，有犯罪嫌疑”而受骗、转账1100万韩元的受害事例。这是在酷澎实际上对防止第二次损失和补偿置之不理的时候发生的事情。



金融监督院18日表示，“接到了5件疑似二次受害的举报，实际上也发生了受害事例”，并将消费者警报级别从“注意”升级为“警告”。从当天公开的电话诈骗、短信诈骗尝试事例来看，采用的是冒充政府机构，以“泄露的信息被用于犯罪”为由诱导用户登录钓鱼网站，或以“帮助补偿”为由点击恶性链接等方式。3370万人的个人信息被泄露，谁都有可能成为犯罪目标，因此国民的不安必然会增大。



尽管如此，酷澎仍然以“到目前为止还没有确认第二次损失”为由回避事态。为了防止二次伤害而做的只有通过主页和短信嘱咐顾客“小心”而已。对于如何补偿个人信息泄露和由此造成的二次损失，也没有明确的说明。在17日举行的国会科学技术情报广播通信委员会听证会上，酷澎也只是重申了“内部正在讨论补偿方案”的原则性立场。



为了追究此次事件的经过和责任，创始人酷澎有限公司议长金范锡和直到最近一直领导酷澎的朴大俊、姜汉胜前代表都没有参加听证会，从这一点来看，甚至怀疑公司是否有收拾事态的意志。“全球商务日程”“代表理事辞职”等拒不参加的理由也很难从常识上理解。而出席听证会的美籍临时代表哈罗德·罗杰斯表示“不懂韩语，难以沟通”，在长达13个多小时的听证会上始终没有诚意地回答问题。最终，国会向检察机关告发了金范锡和两名前任代表，并决定推进相关常任委员会全部参与的联席听证会和国政调查。



解决此次事件的第一步是对酷澎行使实际支配力的金范锡在公开场合进行负责任的道歉，并明确表明损失补偿及防止再次发生的对策。否则，消费者的愤怒和不信任只会越来越大，最终难以承受。





