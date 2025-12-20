越南队今年包揽东南亚足坛三项桂冠 “金相植战术”成效显著

“金相植魔术”为越南足球书写了新历史。由金相植主教练率领的越南23岁以下国家足球队，18日在泰国曼谷举行的东南亚运动会男子足球决赛中，经过加时赛鏖战以3比2逆转战胜泰国队。越南队在上半场先失两球陷入被动，但下半场连进两球扳平比分，并在加时赛上半场第5分钟由阮清闲攻入制胜球，完成奇迹般的逆转。这是越南队自2021年以来时隔四年再度夺得该项赛事冠军。越南足球联合会在赛后通过官网评价称：“在巨大压力下，越南队上演了难以想象的逆转剧。由金主教练指挥的越南队凭借梦幻般的胜利，将‘荣誉’金牌挂在了胸前。”金相植主教练表示：“即使在0比2落后的局面下，队员们也未放弃并展现出斗志，从而取得了令人自豪的结果。本次赛事冠军将成为迈向下一目标的重要基石。我们将以本次赛事获得的信心为基础，备战2026年1月举行的23岁以下亚洲足球锦标赛。”自去年5月执掌越南队教鞭以来，金相植在年内举行的三项主要赛事中均率队登顶。越南队先后夺得1月东南亚足球锦标赛（三菱杯）和7月东南亚足球联合会23岁以下锦标赛冠军，并在东南亚运动会上上演华丽收官。在越南足球历史上，能同时指挥这三项赛事全部夺冠的统帅，金相植尚属首例且是唯一一人。即便是曾被称为“越南足球英雄”的前任主帅朴恒绪也未能达成此成就。越南总理范明政表示：“今年对越南足球而言是成功的一年。在所有比赛中，‘金星战士们’都展现出卓越的技战术水平和顽强斗志。我们将增加战略投资，为越南足球在国际赛事中取得更大成功创造环境。”金正勋记者 hun@donga.com