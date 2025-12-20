韩国女性为何偏爱深夜拌饭？



看到标题（“韩国女性为何非要在凌晨吃拌饭？”）的瞬间，笔者不禁赞叹。是啊，韩国女性为什么要在凌晨吃拌饭呢？即便不是非得如此，当她们参加完需要保持体面的场合后，在迟归的夜晚，或是因必须处理的“收尾工作”而疲惫不堪、深夜返家时，为什么韩国女性总会想用大碗装上满满的野菜，将冷饭草草拌着吃下去呢？关键不在于“吃”这个行为本身。吃与不吃，想吃却吃不到，都无关紧要。难道有哪位韩国女性不理解“这种心情”吗！



2000年出生的诗人朴有彬的第一本诗集，而且置于卷首的这首诗意味深长。其中可见一种试图用心解读“由无意义的菜肴组成的加密悲伤”、并倾注诚意的探索者姿态。当然，“无法抵达缘由”。也无需知道缘由。只需片刻想象那些捶着胸口、硬生生将拌饭咽下的女性们，便已足够。限于篇幅，未能完整介绍诗的后续部分，实为遗憾。恳请读者务必找来一读。一位耀眼的新星已然诞生。



这是实情，亦是浪漫。凌晨时分着实美好。



无论是什么，下咽的瞬间总是愉悦。比起无所事事的白昼，无法晾晒的被褥正恼人地积蓄着潮气。



那种什么事都无法完成的焦渴。我想吃野菜。或者说，



觉得不如像野菜那样，呼噜一口吞下去更好。



记忆



拌饭的效用



我们热爱精巧的谎言。话虽如此，



那是由无意义的菜肴组成的加密悲伤。



这里总是需要诚意。即便辨识不清地用勺子搅拌着，



女人们究竟为何要蜷坐在熄了灯的厨房一角，



怀抱着那只大碗。



无法抵达缘由。



（后略）――朴有彬（2000年～ ）

