白宫：“与朝鲜无条件对话的大门敞开着”……金正恩回应“没有理由不好好相处”

白宫当地时间26日表示：“美国总统特朗普没有任何前提条件，仍然对与朝鲜国务委员长金正恩对话持开放态度。”金正恩在20日和21日举行的朝鲜劳动党第九次党代会上表示，“如果尊重我国现有地位，撤回对朝鲜的敌视政策，我们也没有理由不能与美国和睦相处”。白宫对此表达了对话的意志。有人预测，以3月底到4月初特朗普总统访问中国为契机，可能会举行美朝首脑会谈。但白宫表示，“朝鲜无核化”等美国对朝政策没有变化。白宫高级官员当天在回答《东亚日报》就金正恩关于朝美关系发言的立场的提问时说，“特朗普总统在第一任期内与金正恩委员长举行了三次历史性首脑会谈，稳定了韩半岛局势”，表示对无条件对话持开放态度。他回忆起特朗普第一届政府时期的2018年6月在新加坡举行会谈等三次美朝首脑会谈，表明了对话意志。不过，该官员表示，特朗普政府的对朝政策“没有变化”。朝鲜此前一直要求美国放弃无核化谈判、承认有核国家、放宽对朝制裁等作为谈判条件。但有分析认为，特朗普政府表现出了愿意无条件进行“先见面、后谈判”的意志。分析认为，“朝鲜无核化”原则也将先予以维持。韩国政府朝核首席代表、外交部外交战略情报本部长郑然斗当天在华盛顿驻美大使馆举行的常驻记者座谈会上表示：“美国已经确认与朝鲜无条件对话的立场。”对此，韩国政府高层官员表示，自己最近见到的美国政府官员似乎并不承认朝鲜是事实上的拥核国，朝美实务接触等“也没有新的新闻”。但有分析认为，美中首脑会谈将于下月底至4月初举行，有可能以此为契机举行朝美首脑会晤。去年10月，特朗普在访韩前曾表示：“我会在韩国，所以可以直接前往那边（朝鲜）。”虽然实际会面没有成功，但暗示了如果金正恩答应朝美首脑会谈提议，可以亲自访问朝鲜的意志。当时，当被问到“为了与朝鲜对话，可以提供什么奖励”时，特朗普答道，“我们有制裁。那对于（对话）来说相当大”，暗示了放宽对朝制裁的可能性。申晋宇 niceshin@donga.com